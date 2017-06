El 080 celebrarà la seva 20a edició

El 080 Barcelona Fashion va néixer el juliol del 2007 –amb una edició pilot–, amb l'objectiu de reactivar el sector tèxtil de Catalunya creant sinergies amb el disseny de moda. La internacionalització, el vincle entre creativitat i indústria, el suport financer, l’impuls al talent emergent i l’organització d’un certamen de moda a la ciutat de Barcelona eren els eixos d’aquella primera edició.

Passats deu anys, aquestes mateixes línies d’actuació marquen la que serà la 20a edició de la passarel·la, que se celebrarà del 26 al 30 de juny a l’emblemàtic Recinte Modernista de Sant Pau. Així ho ha explicat a la roda de premsa d'aquest dimarts el director del 080 i gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Miquel Rodríguez. "El 080 vol ser una palanca per als dissenyadors perquè s'internacionalitzin". En aquesta línia ha destacat la celebració del 4t 080 'Barcelona Fashion Showroom', en la qual prop d'una trentena de compradors internacionals visitaran aquest espai d'exposició i venda de dissenys tèxtils. També se celebrarà el 3r '080 Investor Day', el fòrum d'inversió internacional de la indústria de la moda que impulsen juntament amb Seed&Click.

"El 080 vol seguir sent un punt de trobada del sector tèxtil i de la moda a Catalunya", ha remarcat Rodríguez, que ha anunciat que en aquesta edició s'han incrementat les desfilades un 15% fins a un total de 37. En concret, hi haurà deu novetats, entre les quals figuren Maria Roch, Gema Sach, Rafael Amargo, Macson, Mietis i Colmillo de Morsa.

Algunes de les altres marques i dissenyadors destacats que desfilaran són Custo Barcelona, Antonio Miro, Oscarleon i Txell Mirals, entre d'altres. I, com és habitual, en les edicions d'estiu, també passaran per la passarel·la firmes de moda de bany, com Red Point i Como un pez en el agua. D'altra banda, les firmes Boboli, Escorpion, Custo i debutants com Gema Sach i Maria Roch presentaran col·leccions 'ready to buy', amb propostes per aquesta tardor-hivern. Es pot consultar el calendari de les desfilades a la pàgina web del 080.

Margherita Missoni, convidada d'honor

Margherita Missoni serà la convidada d'honor d'aquesta edició del 080 i recollirà el guardó Fashion Tribute, que la passarel·la dedicarà a la seva mare, Angela Missoni, actual copropietària i directora creativa de la marca de punt italiana. Missoni serà també protagonista del diàleg 'The Missoni family. Born into fashion', una xerrada que compartirà amb l'exdirectora de Vogue UK, Lisa Lovatt-Smith.

Per celebrar les vint edicions del 080, a més del calendari de desfilades, s'han organitzat també les '080 Barcelona Fashion Nights'. En aquest marc tindrà lloc la celebració del 75è aniversari de la firma Macson, el debut com a dissenyador de Rafael Amargo, la presentació de la nova firma atelier 'Sweet Matitos', la desfilada de Custo, la celebració del '080 Barcelona Fashion Anniversary party by Zalando' i el concert d'Andrea Motis.

Per altra banda, l'organització tornarà a lliurar les dues categories de guardons: el premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion de l'edició de juny del 2017, i el premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció de la mateixa edició. El premi Nacional 080 al disseny emergent està dotat amb 15.000 euros i pretén distingir els nous talents, mentre que al de millor col·lecció se'l premiarà amb la participació directa en l'edició de gener-febrer del 080 de forma gratuïta.

Acció solidària

Enguany el 080 impulsarà una acció solidària amb l'entitat Casal dels Nens a través de la comercialització d'una samarreta dissenyada per l'il·lustrador novaiorquès Rubén Toledo, els beneficis dels quals es destinaran a un projecte social per a joves en exclusió social.

Miquel Rodríguez ha volgut remarcar també la disminució del pressupost públic des que es va crear aquest esdeveniment, 4 milions d'euros el 2008 enfront dels 3,6 d'aquest any, i l'increment de la inversió privada, de 335.000 el 2008 a 900.000 euros aquest 2017.