Adele, a punt de casar-se (o potser ja ho ha fet)

La premsa rosa no es posa d’acord sobre l’estat civil d’Adele: alguns mitjans apunten que s’ha casat en secret i d’altres mantenen que està a punt de fer-ho però que de moment encara és soltera. La cantant britànica va aparèixer els últims dies de l’any a Los Angeles amb un anell a la mà esquerra, i això va fer créixer la teoria que ja s’havia convertit en l’esposa de Simon Konecki, amb qui manté una relació des del 2011. Aquesta versió encaixaria amb les informacions publicades a l’octubre segons les quals Adele i Konecki tenien previst casar-se a la ciutat californiana el dia de Nadal. Però el diari britànic The Mirror assegura que la boda encara no s’ha celebrat. Segons aquest mitjà, la parella -que té un fill de quatre anys- hauria descartat a última hora i per raons logístiques els plans inicials de casar-se als EUA, i ara té intenció de celebrar el seu enllaç al Regne Unit, en una data pròxima però que encara no s’ha fixat.