Adeu a la reina del caixmir

La dissenyadora italiana Laura Biagiotti ha mort avui a Roma després de patir un infart, segons recull l’agència Efe de diversos mitjans italians. La dissenyadora va ingressar dijous a l’Hospital Sant’Andrea de la capital en estat greu després de patir una aturada cardíaca i els metges en van certificar la mort cerebral durant la nit.

Biagiotti, coneguda com 'la reina del caixmir' per haver rellançat aquest teixit en les seves col·leccions, era una de les grans representants de la moda italiana pel seu ofici i qualitat. Nascuda a Roma el 1943, Biagiotti va estudiar arqueologia cristiana a la Universitat de la Sapienza de Roma, però la seva passió per la moda va poder més. Li venia de família, ja que la seva mare, Delia Soldaini Biagiotti, havia sigut durant els anys seixanta una icona del sector al país, on va arribar a dissenyar els uniformes de la companyia aèria estatal.

Laura Biagiotti va donar un aire nou a l'estil de les col·leccions de la seva mare i les va impulsar internacionalment. Tant, que va ser la primera dissenyadora italiana a desfilar a Pequín, el 1988. Posteriorment, va fer el mateix a Rússia, on va desfilar en un lloc tan emblemàtic com el Gran Teatre de Moscou. Els seus èxits en el camp de la moda li van valer un premi de la Presidència d’Itàlia i també va rebre el guardó Marco Polo del govern xinès per haver promogut la moda en aquest país; fins i tot es va emetre un segell en el seu honor. L’any passat, Biagiotti va celebrar 50 anys de carrera.