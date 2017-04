Affleck i Garner formalitzen el divorci

Ben Affleck i Jennifer Garner van presentar dijous, davant del Tribunal Suprem de Los Angeles, la seva sol·licitud formal de divorci, pràcticament dos anys després de fer públic que tenien intenció de posar punt final al seu matrimoni. Els dos actors, de 44 anys, van anunciar per sorpresa la seva decisió de divorciar-se el 30 de juny del 2015, l’endemà del seu desè aniversari de boda. Tot i que al·leguen “diferències irreconciliables”, Affleck i Garner van presentar els papers conjuntament i tots dos volen compartir la custòdia dels seus tres fills: Violet, d’onze anys, Seraphina, de vuit, i Samuel, de cinc.

De fet, durant els mesos que han passat des de l’anunci del divorci el matrimoni ha fet gala de la seva bona relació: han fet vacances junts, han compartit estones d’oci amb els fills i, el febrer de l’any passat, Garner fins i tot va admetre que Affleck seguia sent “l’amor de la seva vida” i que si pogués tornar enrere s’hi tornaria a casar. Tot plegat havia fet créixer les especulacions sobre una possible reconciliació que finalment no ha arribat. “Sempre han tingut intenció de divorciar-se, però necessitaven temps. Com sempre, els nens han sigut la seva primera prioritat”, ha explicat a la CNN una font pròxima a la parella, que assegura que continuen “sent amics” i que “seguiran fent de pares dels seus fills de forma amistosa”.

Tot i que la parella no ho ha confirmat, es dona per fet que la causa del divorci va ser la relació secreta que ell mantenia amb la mainadera.