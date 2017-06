Així serà el gimnàs del futur

Un dia entraràs al gimnàs i quan la màquina de l’entrada et localitzi, et saludarà i t’informarà de com progressa el teu pla d’entrenament. Fins i tot valorarà el teu estat físic, la dieta que segueixes i el risc que corres de patir lesions. Amb un discret wearable -per exemple una polsera-, arribaràs a la sala de fitness i quan la màquina escollida et detecti, automàticament situarà la cadira segons la teva alçada i pes. A més, reconeixerà el teu historial d’entrenaments i calcularà quin moviment o velocitat és el més adequat en cada sessió.

Ens trobem a l’inici de la digitalització del gimnàs, un procés en el qual, per començar, les màquines s’adaptaran a la nostra ergonomia i ens facilitaran molt la feina. “El gimnàs del futur serà integrador i es basarà en el concepte humanritme, que és una barreja entre humanisme i algoritme”, explica María Ángeles de Santiago, consellera delegada de la consultoria esportiva Management Around Sports (MAS). Segons De Santiago, les empreses esportives del futur hauran de conèixer les necessitats dels usuaris utilitzant el big data i la intel·ligència artificial. És a dir, que coneixeran el que l’usuari fa en tot moment, dins i fora del club, perquè tot estarà interconnectat.

Un futur molt pròxim

Al mes d’abril aquesta empresa, juntament amb l’agència d’innovació BinaryKnowledge, va presentar a la fira OMExpo de Madrid una recreació de com seria el gimnàs del futur. Allà es podia observar com els pròxims espais de fitness oferiran als usuaris una experiència social, personalitzada i lúdica, gràcies a la ludificació: utilitzant diferents jocs i la realitat virtual. És a dir, que els ciclistes, per exemple, podran tenir la sensació de passejar-se per rutes de tot el món. Aquesta vivència es donarà gràcies als wearables que portaran els usuaris, gestionats a través d’un entrenador personal, batejat com a chief digital trainer. Una figura renovada de l’entrenador de tota la vida que aconsellarà els usuaris sobre quines aplis i dispositius necessiten per aconseguir els seus objectius, i adaptarà les seves rutines segons les dades obtingues en cada sessió. L’objectiu del futur és aconseguir la màxima personalització, de manera que cada usuari tingui el seu propi estudi corporal. “La transformació digital es basa a conèixer millor el client i oferir-li el model de relació que prefereixi”, explica Marcos Eguillor, soci de BinaryKnowledge.

El gimnàs 3.0 és més a prop que mai. De fet, alguns centres esportius ja han apostat per començar a incorporar aquest tipus de màquines a les seves sales. És el cas del CEM Nova Icària Esports Club de Barcelona, que des de l’agost passat ha incorporat un circuit a la sala de fitness. Es tracta d’un entrenament complet de trenta minuts que funciona amb l’aplicació eGym Fitness i que permet fer un seguiment i control personalitzat dels objectius que es vulguin assolir, sigui guanyar massa muscular, perdre pes o augmentar la força. Segons els responsables del club, aquest ha sigut el primer pas per modernitzar i digitalitzar les seves instal·lacions.

Un nou perfil d’entrenadors

Una de les preocupacions que hi sol haver quan es parla de digitalització és que cada vegada es necessiti menys personal al lloc de treball. En el cas dels centres esportius, sembla que de moment els tècnics poden estar tranquils. “Els entrenadors personals són una de les claus de la fidelització dels usuaris al gimnàs”, explica el doctor Francesc Cos, professor de l’INEFC, especialista en cinesiologia i director de rendiment del Barça Innovation Hub. Segons l’expert, la despersonalització és el que fa perdre usuaris. “Algunes persones es donen de baixa perquè les últimes dues o tres vegades que hi han anat ningú els ha dit res”, explica. “En canvi, si quan vas al gimnàs comptes amb un wearable que està controlat per un entrenador i et diu com estàs evolucionant i què necessites fer, segons la teva condició física, sents que algú està pendent de tu i et motives”, assegura Cos.

D’altra banda, segons aquest professor, hi ha un nou nínxol de mercat que cada vegada agafa més importància: el gimnàs per a persones de la tercera edat. “Som una societat físicament activa que s’anirà envellint i necessitarem un gimnàs amb una tecnologia que ens permeti fer exercici amb total seguretat”, explica. En definitiva, segons l’expert, els gimnasos del futur han d’estar enfocats a cuidar la nostra salut i a tenir unes instal·lacions més segures i eficaces.

Fer esport per millorar la salut

¿Com es pot predir i començar a dissenyar el que serà el gimnàs del futur? Francesc Cos, professor de l’INEFC, especialista en cinesiologia i director de rendiment del Barça Innovation Hub, explica que el model de centre esportiu ha anat canviant molt al llarg de la història.

Als anys 50 es considerava que una persona estava en forma si era molt forta i musculada. En canvi, cap als anys 60 es va concebre que s’estava més en forma si es treballava la resistència. “És l’època en què els homes van començar a sortir a córrer i les dones a fer aeròbic als gimnasos”, explica. Més tard, cap als anys 80, apareix el concepte de fitness, que reivindicava que per estar bé s’havien de practicar exercicis de força, resistència i flexibilitat. No vol dir, però, que fossin exercicis necessàriament bons per a la salut. Amb tot, als anys 90 apareix el concepte de wellness, que seria, traduït, “fer exercici per a la salut”.

“Avui en dia ens trobem amb persones que no fan exercici o que en fan massa, i la clau per tenir salut és trobar la dosi correcta”, conclou Cos. Així doncs, el gimnàs del futur s’enfoca a vetllar per la nostra salut parant atenció a les condicions personals de cada usuari.