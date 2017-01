Al Petit Nicolás li van fer la selectivitat

Les polèmiques del Petit Nicolás no paren de multiplicar-se. L’última, la que publicava ahir El Mundo, que explicava que al jove més influent de la política espanyola li van aprovar la selectivitat amb nota a canvi de res. Nicolás va convèncer un amic seu perquè es presentés a la prova per ell amb un DNI fals que li havien fet en una comissaria de Madrid. L’amic que l’hi va fer, fill de l’actual ambaixador d’Espanya a Egipte, li va treure un 8,25 que li va servir per apujar l’exigu 5,3 que duia de batxillerat.