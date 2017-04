Albert de Mònaco aconsella Clooney sobre paternitat

El príncep Albert de Mònaco ha compartit consells de paternitat amb George Clooney, que serà pare per partida doble aquest mes de juny. El fill de Grace Kelly parla des de l’experiència, ja que fa dos anys ell i la seva dona Charlene van donar la benvinguda als seus bessons Jaume i Gabriela.

En una entrevista a People, el príncep ha explicat els seus trucs per sobreviure a l’arribada de dues criatures: cafè i lectura fàcil. “El George hauria de prendre una bona tassa de cafè cada matí”, aconsella. “Sé que sona típic però és molt important”, assegura. També li recomana seguir les instruccions d’un manual per a pares de bessons.

Finalment, li aconsella acumular hores de son abans que neixin les criatures. “Afortunadament per a la Charlene i per a mi, això mai va ser un problema. La Gabriela i el Jaume van dormir relativament des del principi. Evidentment, hi va haver nits en què van haver d’estar amb nosaltres a l’habitació”, explica.

A banda dels bessons, el príncep té dos fills més fora del matrimoni: Jazmin Grace, fruit d’una relació amb una nord-americana, i Alexander, nascut d’una aventura amb una hostessa togolesa i a qui va reconèixer el 2005.

George Clooney i la seva dona Amal, de 36 anys, van confirmar al febrer que serien pares de bessons al juny.