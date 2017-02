Albert de Mònaco obrirà al públic la casa de Grace Kelly

El príncep Albert II de Mònaco, fill de la princesa Grace Kelly, obrirà al públic la casa on va néixer la seva mare, a Filadèlfia, als EUA. Segons ha comunicat el sobirà monegasc a la revista People, la seva intenció és que la casa d’estil colonial on va néixer Kelly sigui la seu de la seva fundació i sigui visitable per als turistes que arriben fins a la zona.

La casa està plena de records, segons ha explicat el príncep. “Un dels meus primers records és d’una visita a aquesta casa. L’àvia va preparar una habitació per a mi, jo devia tenir cinc anys. La meva germana i jo guaitàvem per la finestra per veure passar els cotxes”, rememora el monarca, que afegeix: “Recordo rodolar per la catifa de la sala d’estar”.

Albert diu que també té projectes personals per a la casa, ja que hi vol portar els seus fills, els bessons Jaume i Gabriela, perquè coneguin la casa de la seva àvia, on, segons Albert, Rainier de Mònaco va demanar matrimoni a la llavors artista. El cap d’estat va comprar la casa -de sis habitacions, estil colonial i 280 hectàrees de jardí- per poc més de 700.000 euros.