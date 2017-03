Albert Om, ambaixador de la Ruta del Bacallà

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona va acollir ahir la presentació de la cinquena edició de la Ruta del Bacallà, un recorregut per alguns dels millors restaurants barcelonins on es cuina l’autèntic bacallà Gadus Morhua, així com les bacallaneries agremiades on el tallen i el curen de forma artesanal. Enguany, el periodista Albert Om ha estat nomenat “bacallaner novell”, el qual pren el relleu a l’actor Bruno Oro, “bacallaner novell” en l’edició de l’any passat.

Del 9 al 26 de març, el Gremi de Bacallaners de Catalunya amb la col·laboració d’Inedit, proposen visitar 30 establiments culinaris que oferiran menús gastronòmics –entre 22 i 32 euros– i platets –a 6 euros–, així com 10 bacallaneries que, cada dissabte mentre duri la ruta, oferiran tastets a preus al voltant d’un euro. Menús gastronòmics, platets i tastets se serviran acompanyats sempre de la cervesa Inedit de Damm.

En l’acte de presentació, moderat per la periodista especialitzada en salut i alimentació Núria Coll, Albert Om va ser nomenat “bacallaner novell”, una distinció que vol premiar un personatge públic enamorat del bacallà però principiant a la cuina, i convertir-lo en un expert en l’art i l’ofici de bacallaner. En aquest cas s’ha volgut premiar al periodista que aquest any ha estrenat el programa de ràdio 'Islàndia' a RAC1. Recentment, Om ha visitat l’illa atlàntica i ha pogut degustar el bacallà tallat i curat de forma artesanal.

Durant l’acte, Om va explicar la seva experiència al país i altres curiositats de la pesca i elaboració del bacallà que va observar durant la seva estada. També va participar en un showcooking amb el bacallà i la Inedit com a ingredients principals.