Amors estranys (i divertits!)

Aquesta setmana redescobríem que Nicole Kidman i Lenny Kravitz van ser nòvios a principis dels 2000. Tot i que potser molts no els recordin plegats perquè van tenir molt poc perfil públic i perquè van durar poc, el seu roneíto va transcendir en diverses ocasions i -per què negar-ho?- a alguns ens il·lusionava pensar que potser acabarien fent un anunci de Benetton. En tot cas, aquesta informació rosa oblidada ha tornat ara al candelabro perquè l’actriu ha coincidit en una minisèrie, Big little lies, amb Zoë Kravitz, filla de la icona gamberra que va seduir Kidman just quan s’acabava de divorciar de Tom Cruise. Perquè, com sempre passa, després d’una ruptura, es va d’un extrem a l’altre. Del rebullit Cruise a l’irrefrenable Kravitz.

En una entrevista a The Edit Net-a-Porter, a l’australiana se li ha escapat que el que ella sempre havia dit que només havia sigut un “flirteig” gairebé es converteix en casament. “Coneixia la Zoë perquè vaig estar compromesa amb el seu pare. Tot queda en família! M’encanta el Lenny. És un tio fantàstic”, ha dit l’actriu, de 49 anys. I, esclar, després d’aquesta informació, tothom se’ls ha imaginat arribant a l’altar: ell amb pantalons de cuir i més collars penjats que si vingués del Mardi Gras i ella embolcallada amb seda blanca com si fos un lliri. Perquè així d’entrada no em negaran que no enganxaven ni amb cola!

Però, ¿que no és bonic quan dues persones no lliguen a nivell estètic, o per l’edat, o pels orígens...? A mi les parelles on hi ha dissonància m’encanten. No sé si perquè simbolitzen la sublimació de l’amor o perquè són pura luxúria, són les meves preferides. De fet, això de no encaixar a ulls aliens m’agrada tant que els famosos que s’han deixat portar pel gust de lligar amb algú sense pensar en què diran són els que més m’atrauen, ja que no són de la lliga dels famosos-producte-de-màrqueting sinó de la dels famosos-ésser-humà. Però d’aquest segon subsector de famosos, la meva parella preferida és la que formaven Madonna i John Kennedy Jr. No em diguin que veure la sogra Jackie ballant el Like a virgin no hauria sigut graciosíssim. La nora amb cucurutxos als pits i ella saludant el públic amb la mà com si encara fos primera dama.

Però la cosa no va prosperar. Al final, resulta que la Jackie -ja han anat a veure la pel·lícula?, jo hi hauré d’anar de tan contradictòries com són les opinions que em donen sobre el film- no volia la Ciccone a la família i va aconseguir desencantar el seu fill. ¿Tenia por d’enfrontar-se amb ella o li semblava d’orígens massa humils per presentar-la a les seves amigues de Newport? Al final Madonna va triar sortir d’escena mentre que ell optava per Daryl Hannah una estona fins que es va casar el 1996 amb Carolyn Bessette, amb qui -segons alguna biografia pòstuma- ho va passar molt malament -per l’addicció a la cocaïna d’ella- durant els tres anys que va durar el seu matrimoni, que va acabar quan es van estavellar amb una avioneta a l’Atlàntic.

Però al marge de la Reina del Pop i el més semblant que hi ha hagut a un monarca als EUA, hi ha moltes altres parelles estranyes per recordar. Una d’aquestes: Sarah Jessica Parker i Robert Downey Jr. Ella cuidant-se a totes hores i ell que gairebé ho perd tot per culpa de les drogues. De què devien parlar? Vist en perspectiva, sona a broma però van estar set anys junts. I què me’n diuen de Mariah Carey i Luis Miguel -sí, el dels boleros-? ¿Hi ha llits on càpiguen dos egos tan grans? Segur que Trump li posaria un Arggg a aquesta relació transfronterera! ¿I la fina i delicada Evan Rachel Wood, que va ser nòvia de Marilyn Manson? Diu ella que es va adonar que l’estimava quan estaven “coberts de sang” i besant-se en el rodatge d’un clip. Al final van acabar entre amenaces de mort. Amb Manson, no acabar així entenc que seria el màxim menyspreu possible.

Naomi Campbell i Joaquín Cortés o Edward Norton i Courtney Love són altres relacions que no aconsegueixo entendre. Però segur que en algun moment van ser molt divertides. Menys al final de la de la top i el bailaor, que es va acabar en un hospital de Canàries. Naomi té una manera diferent d’estimar, diríem.

I, per cert, parlant de parelles, una de gens estranya: Pablo Iglesias i Irene Montero. Resulta sorprenent com la premsa més de dretes d’Espanya -del cor i no del cor- en dona detalls de tot tipus, des de com es van conèixer fins a la “sort” que ha fet ella dins de Podem. Em pregunto què els fascina tant d’aquesta relació a aquests editors. Si són els típics que només s’interessen pels enllaços d’aristòcrates arruïnats amb nou-rics que surten a l’ ¡Hola!... Jo crec que intenten fer servir que aquests dos polítics estan enamorats com una manera de desprestigiar la seva activitat política. Com si tenir cor i viure en consonància amb això els allunyés del rigor suposat dels càrrecs que tenen. Com si anessin al Congrés i només pensessin a lligar. Que trist! En altres casos també tinc la sensació que parlar de la relació serveix per, en certa manera, associar la puixança política d’ella al favor del líder-nòvio Iglesias. Que masclista!

I per acabar, ¿saben qui és Gigi Howard? Jo els ho dic: la nòvia que va tenir l’actual rei Felip VI després d’ Isabel Sartorius. Era nord-americana i model. Llavors ningú sospitava que no era la candidata ideal a convertir-se en la futura reina. Aquí estaven fascinats amb la idea que la reina del mañana fos forastera, com Sofia i com Grace Kelly. La relació entre aquells dos joves va fracassar. I ara ella ha explicat a Vanity Fair que està encantada sent mare soltera a Nova York, on viu amb el seu petit. A més, no li falta de res perquè triomfa amb uns pegats per treure les arrugues de l’escot. ¿S’imaginen quina vida més frustrant li hauria esperat a la Zarzuela, pobra? Hi ha parelles que les dues millors coses que els poden passar és gaudir de conèixer-se i, després, no veure’s mai més.