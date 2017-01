Angelina Jolie i Brad Pitt pacten el seu divorci

Angelina Jolie i Brad Pitt volen esquivar el conflicte en el seu procés de divorci. Els intèrprets, que van anunciar al setembre passat la seva separació, han arribat a un acord perquè el divorci sigui privat. D’aquesta manera, Jolie i Pitt volen allunyar els xafarders del seu procés de separació i, en paral·lel, protegir els seus fills.

L’exparella d’actors ha difós avui una declaració a través de The Associated Press en què asseguren que mantindran la confidencialitat absoluta sobre els detalls del procés legal i que utilitzaran un jutge privat. El comunicat subratlla que l’objectiu d’aquesta decisió és “preservar els drets de privacitat dels seus fills i familiars” i que implicarà “que tots els documents judicials siguin confidencials”.

Aquesta declaració és el primer comentari conjunt de Pitt i Jolie des que van decidir acabar amb el seu matrimoni. La custòdia dels fills ha sigut la qüestió principal del divorci, ja que Angelina Jolie va demanar la custòdia exclusiva dels nens. Pitt volia aconseguir un acord en la custòdia i el mes passat va sol·licitar una audiència per tractar el tema, que de moment no està tancat. Els intèrprets van casar-se fa 12 anys, després de conèixer-se durant el rodatge de la pel·lícula Mr. and Mrs. Smith el 2005 i iniciar una relació.