Jennifer Aniston i Brad Pitt reprenen el contacte 12 anys després

On hi ha hagut foc hi acostumen a quedar brases. No sabem si aquest és el cas de Jennifer Aniston i Brad Pitt, però és evident que almenys encara hi ha afecte entre ells. Si més no per part d’ella, que ha sigut receptiva a la trucada de l’home que la va abandonar per Angelina Jolie. Almenys això és el que explica US Weekly, que ha publicat que després de molt d’esforç Pitt va aconseguir que algú li donés el telèfon de la seva ex per poder-la felicitar pel seu 48è aniversari aquest 11 de febrer. Una vegada va aconseguir el número, diu la publicació, la conversa ja no s’hauria aturat. “Van començar a parlar una vegada ell la va felicitar per l’aniversari. [Brad] li ha fet confiança. Li va dir que estava passant per moments complicats a causa del divorci i van intercanviar alguns missatges en què recordaven el seu passat”, ha afegit una font pròxima a la parella.

El contacte va coincidir amb un viatge de l’actriu a Cabo San Lucas, a Mèxic, amb motiu del seu aniversari amb el seu marit, el també actor Justin Theroux. De fet, el mateix Theroux, en conèixer la situació de Pitt, hauria sostingut que no li importava que s’haguessin retrobat. “En Justin està d’acord que siguin amics. Sap que ella només intenta ser amable”.

Mentrestant, Angelina Jolie no es queda enrere i aprofita la tirada mediàtica que li ha donat el seu polèmic divorci de Pitt. L’actriu ha fitxat ara per la firma Guerlain, amb la qual ha llançat un nou perfum a escala mundial. Amb ells protagonitza un curt promocional que ha sigut dirigit per Terrence Malick.