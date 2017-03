Antonio Banderas, ingressat a Suïssa

L’actor Antonio Banderas torna a ser notícia per motius de salut. Segons diversos mitjans, el malagueny hauria decidit ingressar-se en una prestigiosa clínica de Ginebra, a Suïssa, en la qual s’haurà de sotmetre a revisions i tractament pels seus problemes cardíacs. La informació, publicada al tabloide suís 'Blick' i altres mitjans alemanys, apunta que durant un desplaçament professional va sentir novament el “dolor agònic” al pit que al gener el va portar a l’hospital i que ell més tard va qualificar d'un "episodi sense importància".

Arran d’aquesta repetició, l’actor hauria decidit ingressar-se al centre suís Clinique Grenolier, especialitzat en salut cardíaca. De moment, es desconeix quan pot durar el seu pas pel citat hospital, ja que en aquest període se li hauran d’efectuar noves proves per després iniciar un tractament que no se sap quan es pot allargar. Per aquest motiu, Banderas ha acudit a la ciutat suïssa de la mà de la seva parella, Nicole Kimpel, amb qui ha llogat un apartament cèntric per poder fer vida prop de l’actor mentre dura el procés.