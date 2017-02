Antonio Miró, Oscar León i Daniel Rosa s'enduen els premis del 080

El 080 ha decidit atorgar el premi en la categoria de millor col·lecció ex aequo, a Antonio Miro i Oscarleon. El guardó s'ha entregat aquest migdia a la Sala Tallers del TNC, on s'ha celebrat aquesta 19a edició del certamen de moda catalana. L'objectiu d'aquest guardó és donar suport als dissenyadors, valorant la creativitat de les col·leccions i el talent d'aquests creadors. La cita ha volgut premiar, doncs, l'originalitat de Miro, la veterana firma catalana, que va presentar una col·lecció que reinterpretava en clau contemporània els estrictes codis de vestimenta amish. També ha distingit la col·lecció obscura i transgressora del dissenyador Oscar León.

Per altra banda, el jove creador Daniel Rosa ha guanyat el premi al millor disseny emergent. La seva proposta de tardor-hivern 17/18 masculina inspirada en la muntanya i amb un toc nostàlgic ha conquistat el jurat. Es tracta de la primera col·lecció del dissenyador barceloní. En aquest cas, el premi està dotat amb 15.000 euros.

Finalment, el premi a millor col·lecció pel que fa a les marques internacionals, se l'ha endut Escorpion, amb una col·lecció càpsula d'estiu que segueix el concepte 'see now, buy now' i ha estat dissenyada per Juanma Granero (Juanma by el Cuco).