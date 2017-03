Art de plàstic però sostenible

Una quarantena de conills, cargols, orenetes i granotes s’han escampat pels carrers de La Roca Village. Si els busqueu, els reconeixereu per la seva dimensió i els seus colors estridents: des del fúcsia fins al groc més llampant. Però no us preocupeu, són inofensius i es deixen tocar mentre campen lliures per aquest espai. Es tracta de la primera invasió d’animals de plàstic que es produeix al nostre país, una acció creada pels artistes del Cracking Art, un moviment artístic provinent d’Itàlia. Nascut el 1993, aquest grup d’artistes ja ha fet amb èxit més de quatre-centes invasions d’escultures d’animals de gran format per tot el món. Han sigut en ciutats com Sydney, Nova York, Xangai i París. Ara els podem veure, fins al 31 de maig, entre els comerços de La Roca Village.

El fet que els animals estiguin elaborats amb plàstic no és casual, ni tampoc ho és el nom del moviment. Cracking és com s’anomena el procés que es du a terme per a transformar el petroli per poder-lo utilitzar com a base per a altres materials, com ara el plàstic. Però encara que les seves creacions estiguin fetes de plàstic, ells argumenten que es tracta d’una forma d’art sostenible, ja que sempre reutilitzen el mateix material per a les noves escultures. D’aquesta manera, amb cada nova exhibició volen reivindicar el seu compromís social i mediambiental.

Material reutilitzat

Si hi ha una paraula que agrada als creadors del Cracking Art és invasió. “El plàstic envaeix tota la nostra vida”, explica Kicco, un dels artistes fundadors del moviment. “Sempre s’ha dit que el plàstic envaeix i destrueix el nostre planeta, per això nosaltres creem les figures de plàstic i, una vegada ens hem divertit i n’hem disfrutat, les destruïm i en creem de noves amb el mateix material”, afegeix l’artista. Per la seva banda, Paolo Bettinardi, director executiu d’aquest col·lectiu de creadors, opina que el plàstic pot ser el nostre pitjor enemic però també el nostre millor amic. “Es pot utilitzar de manera positiva per donar plaer i alegria a la gent”, afirma Bettinardi. “Com si es tractés d’un procés de reencarnació, quan acabem una exposició destruïm les figures per crear-ne de noves. D’aquesta manera, una granota pot passar a convertir-se, per exemple, en un conill”, explica. Tot plegat, una manera de reivindicar l’ús del plàstic de manera sostenible.

Escultures amb ànima

Encara que disposin d’una dotzena d’animals diferents, a l’exhibició que acaben d’inaugurar a La Roca Village només n’hi ha quatre: la granota, l’oreneta, el conill i el cargol. “Són animals presents en aquest territori i volíem que se sentissin com a casa”, comenta Kicco. I és que cada obra d’art-en aquest cas cada animal-, és un vehicle de significats i missatges específics. Per exemple, el cargol, amb la seva baba regeneradora, vol inspirar un estil de vida millor i més equilibrat. L’oreneta representa el viatge i la trobada entre la natura i l’ésser humà. D’altra banda, el conill és el màxim representant de molts contes tradicionals. A més, tant pot viure en una casa com lliure al camp.

Finalment, la granota és un amfibi al qual no li agraden les aigües estancades, sinó que prefereix sacsejar-les i fer-les més dinàmiques i positives. “Ens agrada que els nostres animals estiguin sempre a l’aire lliure”, diu Kicco, que ha sigut l’encarregat d’assegurar-se que l’espai de l’exhibició fos adequat per a les bestioles. I és que per a ell els animals de plàstic que creen entre els artistes del col·lectiu estan vius. “Fins i tot els parla”, explica rient Bettinardi. A la butxaca de la seva moderna americana blau marí Kicco hi porta un petit cocodril groc, com si es tractés d’una mascota. “Em sento trist quan toca matar els animals, però després penso que en sortiran de nous, i que és com un cicle natural de reencarnació”, afegeix l’artista, que creu que per crear alguna cosa nova abans se n’ha de destruir una altra.

Més enllà de les escultures de plàstic, per a Bettinardi la instal·lació artística té sentit quan aconsegueix transmetre un sentiment, una emoció i, sobretot, una alegria a tothom qui la toca i la veu. De fet, explica que el moviment Cracking Art va néixer amb un ideal molt clar i concís: canviar les regles de l’art. “L’obra d’art només pren vida quan s’hi interactua. Si l’art no es comparteix, es queda en res”, afegeix. Per això anima a tothom a fer-s’hi fotos, saltar sobre les figures, tocar-les o, simplement, estimar-les. Un objectiu no gaire difícil de complir, ja que la simple presència dels animals als carrerons de La Roca Village és suficient per atraure una allau de passejants que frisen per fer-s’hi una selfie. “El hashtag de l’exposició és tot un èxit”, s’enorgulleix Bettinardi.

Moda i art

L’arribada del Cracking Art al nostre país ha sigut una iniciativa del Barcelona Designers Collective by La Roca Village, una plataforma que neix amb l’objectiu de crear experiències vinculades al talent, la creativitat i la innovació. “Volem que els visitants se sorprenguin alegrement, perquè el positivisme i les emocions ens reconforten com a persones”, comentava dimarts Elena Foguet, directora de la Value Retail a Espanya, durant la inauguració de l’exhibició. Segons els artistes de Cracking Art, les seves escultures també pretenen potenciar un diàleg constant entre la moda i les diferents disciplines creatives. “Els límits entre aquestes disciplines han desaparegut, s’han tornat multidireccionals i connectades entre si”, coincideixen Bettinardi i Kicco.

Impuls al disseny emergent

L’acollida de l’exhibició del moviment Cracking Art és la primera iniciativa que ha dut a terme el Barcelona Designers Collective by La Roca Village a escala internacional. Aquesta plataforma, que treballa juntament amb el Foment de les Arts i el Disseny (FAD), té com a objectiu donar suport al disseny emergent, innovador, sostenible i amb vocació professional. Al llarg de l’any té previst fer altres iniciatives artístiques per mostrar el talent creatiu en l’àmbit mundial.