Balenciaga copia la bossa blava d'Ikea i la ven per 1.700 euros

La marca de moda Balenciaga ha copiat la famosa bossa Frakta d'Ikea, que costa 50 cèntims, i n'ha incrementat una mica el preu, ja que val 1.695 euros. Les xarxes socials ràpidament s'han fet ressò d'aquesta copia penjant fotos de les dues bosses, l'una a costat de l'altra. La bossa de Balenciaga, però, en comptes de polipropilè, és feta de pell polida i arrugada.

No és la primera vegada que el director creatiu de la marca, des de finals del 2015, Demna Gvasalia, s'inspira en una bossa senzilla i de carrer per dissenyar els seus models, segons han fet notar diversos internautes. En la col·lecció de l'any passat, per exemple, va fer el mateix amb la típica bossa tailandesa per portar la roba a la bugaderia. També amb una petita diferència, i és que la versió de Balenciaga costava uns 2.000 euros. També va llançar fa un temps unes maletes que s'assemblaven molt a les bosses per guardar mantes o llençols.

Tot i així, Gvasalia no se n'amaga, al contrari. Ell mateix s'encarrega de difondre que les "copies" són fetes a consciència per posar sobre la taula el debat sobre què es pot considerar luxe i què no, i imposar el que es coneix com a 'normcore': vestir normal o senzill pot ser sofisticat.