Banyar-se de verd

L’arbre és el vegetal sobirà o el rei dels vegetals. Per experiència molts s’hi acosten per escoltar la seva paraula, els seus missatges, i alguns també proclamen el seu amor a través de la poesia, la pintura... Sota la seva ombra pots meditar, refugiar-te, enlairar la mirada i, fins i tot, pots enfilar-te pel seu tronc i viure’l en tota la seva plenitud, per exemple tot recolzat en alguna de les seves branques.

Per viure correctament les sensacions i els sentiments que desprenen els arbres cal superar, abans de res, els adjectius que majoritàriament associem a les plantes, immobilitat i insensibilitat, i pensar, simplement, que són éssers vius diferents de nosaltres, però que mereixen més atenció per part nostra, ja que, entre altres funcions, fan de vas de comunicació entre el sol i el conjunt dels animals. Per tant, tenen una funció universal. Dit amb paraules més clares: sense els vegetals no hi hauria altres espècies. A més, estudis recents han demostrat que les plantes són sensibles, es comuniquen entre elles i amb els animals, dormen, tenen memòria per saber com han d’actuar davant de certs perills, saben processar informació del seu entorn natural per adaptar-se i establir un comportament apropiat.

L’arbre és meravellós perquè n’emana força, energia i, al mateix temps, desig d’elevar-se, de rectitud... Totes aquestes sensacions i sentiments s’accentuen per l’enigmàtic silenci del seu creixement, que es converteix en un veritable model a seguir.

Per tant, no és estrany que, des de fa temps, sentim a parlar de banys de bosc, que és la traducció del terme japonès shinrin-yoku o de xarxa de boscos terapèutics, que a Catalunya promou l’associació Acció Natura (www.accionatura.org). Aquestes propostes tenen el seu origen al Japó, on existeix la medicina forestal, que promou o recepta caminades en silenci per bos- cos madurs que s’acompanyen d’exercicis de relaxació i respiració amb l’objectiu de millorar la salut de les persones.