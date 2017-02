Barack ‘Foreveryoung’ Obama

Em deia aquesta setmana un company de feina que en aquesta Super Bowl havia tingut més èxit a la premsa el tema publicitari que no pas l’artístic. I tenia una mica de raó, ja que hi ha anys que l’actuació d’aproximadament un quart d’hora que hi ha a la mitja part del partit és molt comentada i rivalitza plenament l’endemà amb el milionari desplegament d’espots que les marques organitzen per arrossegar les nostres febles ments cap als seus comptes de resultats.

Jo li contestava que era veritat, que l’actuació que havia fet Lady Gaga no havia tingut una gran atenció dels mitjans en comparació amb l’interès que han rebut en anteriors edicions els xous d’altres artistes. Per exemple aquell en què Janet Jackson va ensenyar una mamella -no pas el mugró, que el duia tapat amb una estrella metal·litzada- a una audiència global. I, esclar, mentre li deia això al meu company, jo pensava que quina pena que això sigui així.

I és que resulta bastant trist que quan una cantant que canta -no Mariah Carey, per entendre’ns- baixi del sostre de l’estadi -sense haver destacat mai pel seu físic- fent acrobàcies sense cometre cap error vocal perceptible li fem menys cas que si surt i ho fa fatal. Em sembla bastant lamentable que el nou corrent mediàtic sigui tan sensible a les xarxes socials que si aquestes xarxes no s’irriten amb algun escarafall o alguna fricada de l’artista s’opti per posar el focus a una altra banda. És a dir, que deixant-nos portar per les xarxes acabem parant més atenció -i de passada donem més fama…- als que ho fan malament que als que ho fan bé. I no sé què en deuen pensar vostès, però amb tanta mediocritat planant sobre els nostres caps en tants àmbits de l’esfera pública, crec que valdria la pena aplaudir sense complexos la gent que ho fa bé.

En el cas de Lady Gaga, a més, m’atreviria a dir que s’hi va haver d’esforçar molt perquè sortís tot tan bé. Estic segur que va haver de lluitar molt contra ella mateixa per no arribar sobre un cavall blanc amb una banya de plexiglàs clavada al cap -llegeixin-hi intent d’unicorn-, ni es va vestir de bistec -se’n recorden?- ni, el més important de tot, es va dedicar a criticar Donald Trump. I això que li devia tenir més ganes que l’animalista Pamela Anderson a Fran Rivera. Tenint clar que allò és un espectacle de consens per a tots els EUA, crec que va estar correcta llançant alguns missatges amb les seves lletres i fent vibrar l’estadi amb quinze minuts plagats de hits. Era un deute moral meu aplaudir públicament la seva pulcra actuació, de la qual vam informar detalladament a l’ARA, per cert.

I parlant d’un altre tipus de deutes, Belén Esteban -un altre tipus d’extravagància…- ha explicat a la revista Lecturas que entre el seu deute amb Hisenda i els diners que suposadament li hauria estafat el seu exmànager, Toño Sanchís, està passant-ho “molt malament” i que ha perdut “tots” els estalvis. La musa de Mediaset argumenta que és per això que segueix vivint dels -i als- mitjans. “El meu somni és pagar els deutes i deixar la televisió”, assegura. Si aquesta entrevista cau en les mans correctes, d’aquí dos dies tenim un Verkami muntat per perdre-la de vista. Cadascú -a excepció de Catalunya…- se solidaritza amb el que vol i estic segur que molts pagarien perquè desaparegués . Però, també els hi he de dir, aquests que tant l’odien l’acabarien trobant a faltar!

I sense abandonar el tema deutes, quedo impressionat pels de Johnny Depp, que com la mare d’Andreíta també està a mata-degolla amb els seus gestors. Diuen els de Depp que enganyaven l’actor perquè no tingués un xoc anafilàctic en descobrir que estava arruïnat. O, cosa que és el mateix, li anaven donant diners de crèdits perquè s’anés arruïnant més. Perquè si no li explicaven que s’estava suïcidant, com esperaven que se salvés? “Durant 17 anys hem fet tot el que hem pogut per salvar l’actor d’ell mateix”, asseguren. Em va semblar un argument bastant insultant amb la intel·ligència mitjana mundial, sincerament. Això sí, no cal patir, que al capità Sparrow encara li queda un raconet per lluitar de valent als tribunals. Com quan vostès es venen regals de Reis que no els han agradat al Wallapop però en versió billionaire, Depp s’ha venut unes minúcies que tenia per allà -illes a les Bahames, un castell a França…- i ha recaptat 69 milions d’euros per -sisplau, perdonin-me pel que escriuré ara- intentar sortir-se’n.

Per cert, que Obama està vivint un ressorgiment vital enorme des que ja no és president. Després d’haver-se mantingut més seriós del que realment era durant vuit anys, ara està de spring break. Aquesta setmana hem descobert que ha après a fer kitesurf, cosa que per seguretat no li deixaven fer quan era president. Els seus àngels de la guarda ho devien considerar l’equivalent en perill a George Bush menjant-se una galeta. Recorden que gairebé s’ofega?

En fi, que mentre veia el nou Barack Foreveryoung Obama gaudint d’aquest trepidant esport pensava què farà Rajoy quan plegui. I després de molt de pensar, no em va venir res al cap. Potser es dedicarà a anar a judicis contra polítics que posen urnes a disposició del poble, com ha fet Cayetana Álvarez de Toledo aquesta setmana al TSJC. El que passa és que en el cas d’ella la sensació que feia és que era un romà anant al circ més que no pas un jubilat anant a veure unes obres.