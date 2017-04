La Barcelona Bridal Fashion Week celebra l'edició més internacional

La passarel·la de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) es convertirà en el centre de la moda nupcial des d'aquest dimarts, 25 d'abril, fins divendres, 28 d'abril. Aquesta 27a edició del certamen acollirà 25 empreses del sector que presentaran les seves col·leccions en el pavelló 2 del recinte de Gran Via de Fira Barcelona. La passarel·la presentarà les col·leccions per al 2018 de vestits i accessoris per a núvia, nuvi, cerimònia i comunió i destacarà per la presència d' estrelles de la moda internacional, com ara Ángel Sánchez o Galia Lahav.

Rosa Clarà serà l'encarregada d'inaugurar la passarel·la aquest dimarts i la seguiran una successió de dissenyadors i marques fins que divendres Pronovias posarà el punt final a la Bridal Fashion Week 2017.

El mateix divendres, dia 28, l'exposició comercial obrirà les portes i fins diumenge, 30 d'abril, es podran visitar fins a 300 expositors de marques nacionals i internacionals, entre les quals n'hi ha 78 que hi participaran per primera vegada.

En aquesta edició, les marques internacionals representen el 65% del total i procedeixen de 25 països diferents, sobretot del Regne Unit, els Estats Units, Itàlia i França. Es tracta del nombre més gran de firmes internacionals registrat en els 27 anys de trajectòria de la cita.

Els últims tres anys, la Barcelona Bridal Fashion Week ha registrat un augment del 13% en firmes, i en aquesta edició ha incrementat un 15% el nombre de marques en relació amb la convocatòria de l'any 2016.

L'organització ha informat que espera que més de 18.000 visitants passegin pel saló, que comptarà amb la presència de més de 800 compradors estratègics, el doble que l'any passat, que han sigut contactats directament pel saló i que procedeixen de 70 països.

Ángel Sánchez, un dels protagonistes de la Barcelona Bridal Night

En el marc de la BBFW, el Palau de Pedralbes acollirà aquest dimecres la Barcelona Bridal Night, durant la qual el dissenyador veneçolà Ángel Sánchez, que ha vestit 'celebrities' com Beyoncé, Meryl Streep, Salma Hayek o Giselle Bündchen, presentarà les seves creacions. No faltaran activitats com la vetllada que oferirà Rabat –la joieria oficial de la BBFW– en les seves instal·lacions del passeig de Gràcia, que comptarà amb la destacada presència de la famosa dissenyadora israeliana Galia Lahav.

Barcelona Bridal Fashion Week, organitzada per Fira de Barcelona, manté l'estratègia de potenciar les seves marques i continguts en l'àmbit internacional, i al mateix temps atraure creadors, firmes i compradors dels principals mercats mundials de moda 'bridal'.