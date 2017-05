Barron Trump ja té escola a Washington

Barron Trump, l’únic fill del matrimoni entre el president nord-americà, Donald Trump, i Melania Trump es traslladarà a Washington aquest estiu. Segons informava ahir l’agència Efe, el jove s’aclimatarà així durant l’estiu a l’ambient de la seva nova llar abans de començar al setembre les classes en una exclusiva escola privada de l’estat veí de Maryland on ja li han donat el vistiplau per a la matriculació.

Barron, d’11 anys, ingressarà a l’escola privada de St. Andrew’s Episcopal School de Potomac. Un centre que, tal com Melania Trump va explicar en un comunicat, els va atreure per “inspirar cada nen en una comunitat inclusiva dedicada a l’ensenyament excepcional, l’aprenentatge i el servei”. L’escola, situada a una mitja hora en automòbil de la Casa Blanca, és una de les més exclusives de la zona, amb un cost anual que frega els 40.000 dòlars per estudiant.

Camp de lacrosse i estudis d'art

El centre, que ofereix ensenyament des de la llar d’infants fins als 18 anys, té com a gran argument de venda que els seus estudiants ingressen en les millors universitats del país. Amb menys de 600 estudiants, el centre compta amb instal·lacions com una biblioteca, estudis d’art i dos camps reglamentaris de bàsquet, beisbol, lacrosse i futbol. El púber compartirà classe amb uns deu companys, per treure així el màxim potencial als estudiants.

La família Trump: la nissaga daurada a la Casa BlancaMelania i Barron han viscut fins ara a Nova York, fins que ell ha finalitzat l’any escolar a l’escola privada de l’exclusiu Upper West Side de la ciutat. Segons el New York Post, dimecres passat el benjamí de Trump -que a diferència de Melania té fills d’altres matrimonis- va convidar uns 80 companys del seu col·legi novaiorquès a la Casa Blanca, on van conèixer el president.