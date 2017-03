Beckham i el seu fill Brooklyn tenen un accident de cotxe

260x366 Beckham i el seu fill Brooklyn / INSTAGRAM Beckham i el seu fill Brooklyn / INSTAGRAM

El futbolista retirat David Beckham ha patit, segons 'The Sun', un accident de trànsit amb el seu fill gran, Brooklyn, de 18 anys, que ocupava el seient del copilot. Ni Brooklyn, ni David, ni els ocupants de l'altre vehicle, han patit danys seriosos, tal com publiquen diversos mitjans. L'única lesió que ha transcendit és la que s'ha fet el marit de Victoria Beckham a l'espatlla, que l'obligarà a fer repòs uns dies.

L'accident va tenir lloc als voltants de l'estadi de l'Arsenal, on tots dos havien acudit a presenciar l'entrenament del club londinenc. Els testimonis asseguren que l'exfutbolista britànic va sortir de l'estadi tractant d'ocupar un carril sense adonar-se que un altre vehicle ja circulava per aquesta via, cosa que va provocar un aparatós xoc entre els dos vehicles.

Al 2014, tots dos van tenir un altre ensurt al volant quan l'exjugador va anar a recollir al seu fill a l'entrenament amb els juvenils de l'Arsenal. Tampoc llavors van patir lesions serioses.