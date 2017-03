Ben Affleck confessa la seva addicció a l'alcohol en un comunicat a Facebook

L'actor i director nord-americà Ben Affleck ha revelat aquest dimecres que ha completat un tractament per la seva addicció a l'alcohol i ha assegurat que el que vol ara és "viure la vida al màxim" i "ser el millor pare" possible. "Vull que els meus fills sàpiguen que no cal avergonyir-se per buscar ajuda quan la necessites", ha dit l'intèrpret en un comunicat publicat al seu compte oficial de Facebook.

Affleck, que no especifica quan va rebre el tractament, destaca que en el passat va haver de lluitar contra els seus problemes amb l'alcohol i assenyala que haurà de seguir fent-ho en el futur. "Aquest va ser el primer de molts passos cap a una recuperació positiva", ha indicat.

No és la primera vegada que Affleck s'enfronta als seus problemes amb la beguda, ja que el 2001 va ingressar en un centre especialitzat per tractar-se aquesta addicció. "Soc afortunat de tenir l'amor de la meva família i amics", ha afirmat avui Affleck abans de subratllar, especialment, el suport que li va brindar la mare dels seus fills, l'actriu Jennifer Garner.

La parella es va separar el 2015 després de deu anys de matrimoni, tot i que informacions recents de la revista 'People' apuntaven a una suposada reconciliació. Guanyador de l'Oscar a la millor pel·lícula per 'Argo' (2012) i de l'estatueta al millor guió per 'Good Will Hunting' (1997), Affleck tornarà a posar-se a la pell de Batman per a la pel·lícula de superherois 'Justice League', que s'estrenarà al novembre.