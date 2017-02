Martín Berasategui viatja pel Modernisme a la Fonda España

La Fonda España està d’estrena. Martín Berasategui, assessor gastronòmic del restaurant, i Germán Espinosa, el xef, han dissenyat un menú per homenatjar tota la història artística que allotja el local. A Viatge pel Modernisme, els dos xefs s’inspiren en elements tan destacats de l’establiment com el mural de Les sirenes de Ramon Casas -entre altres detalls de la finca, de Domènech i Montaner- per satisfer els comensals que acudeixen a la històrica 'fonda' del costat del Liceu.

540x306 Mar i muntanya del menú 'Viatjar pel Modernisme' de la Fonda España / Francisco Urrutia Mar i muntanya del menú 'Viatjar pel Modernisme' de la Fonda España / Francisco Urrutia

El menú degustació, per al qual s’ha creat una vaixella ad hoc, està format per un total de setze plats que posen al dia la cuina catalana tradicional. Entre aquests plats destaquen el mar i muntanya , l’ostra amb crema de pinyons, la gírgola de castanyer amb escudella i flors d’all, l’aranja osmotitzada amb vermut i maduixa de salmó , l’arròs de cap i pota amb poma i anguila, els peus de porc amb naps en format terrina, la mousse de llet merengada amb gerds i ratafia, i els espàrrecs a la vainilla. El menú es pot degustar tots els dies de la setmana menys diumenge per 110 euros amb maridatge de vins.