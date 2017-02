Beyoncé, Planeta DeAgostini

Aquesta setmana, amics, han passat moltes coses. Però per què ens hem de distreure amb petiteses podent parlar de l’únic fet global que ha tingut lloc: Beyoncé ha anunciat que tindrà bessonada. Tot i que sempre m’ha semblat molt bé la procreació aliena, sobretot en els casos com el seu -en què es poden mantenir els plançons i donar-los tot el que necessiten perquè no siguin uns miserables en l’amarg futur que ens espera-, no puc passar per alt la metodologia que ha emprat per fer-ho públic la intèrpret de Single ladies, un himne de la solteria feliç cantat per una dona que no és res més que una icona de la vida marital més convencional. Amb l’única diferència que ella guanya encara més diners que el seu raper marit, això sí.

Doncs bé, Queen B, com s’hi refereixen els seus milions de fans -que els agrada tant el R&B que la majoria no coneixen cap altre artista que s’hi dediqui-, ho ha explicat amb una foto d’ella mateixa a Instagram que té tanta producció que una mica més i la bessonada neix a l’estudi. Envoltada per una corona de flors sorgida d’un tanatori VIP, la cantant porta unes calcetes de majoret blau nadó -el color de Melania Trump per a la investidura del seu marit...- i una tela mosquitera al cap, potser aterrida per si hi havia mosquits tigre entre tanta natura morta. La cantant mira a càmera fent-se l’enigmàtica i escriu en el text que ha sigut “doblement beneïda” en aquesta ocasió. Això sí, no en diu ni el sexe, ni de quant està, ni els noms de les futures criatures, ni res de res… I per si això no fos prou, aprofita l’atenció mediàtica per penjar a la xarxa la rècula de fotos que es va fer durant el mateix reportatge.

I esclar, jo, que soc d’ànima senzilla, penso: “Dona, doncs si volies dir que estàs embarassada gratis al món perquè després de ser «doblement beneïda» t’has fet agraïda, ¿potser que ens ho expliquis tot, no?” Però es veu que no coincidim en aquest aspecte, la de Houston i jo. Ella ha preferit organitzar un enrenou mundial per fascicles -com les pitjors col·leccions de Planeta DeAgostini- en què anirem descobrint a poc a poc tot el que li vingui de gust explicar-nos durant el pròxim mig any i, de passada, que els paparazzi la vagin a rebre a l’aeroport, símbol postmodern de l’èxit. I, amb tot, anar-se inflant de (més) fama i de (més) likes : la foto on explica l’embaràs ja és la que té més “M’agrada” a Instagram.

D’aquí poc sabrem qui va ser el fotògraf. Després sabrem que s’han exhaurit els sostenidors. I que Givenchy farà una col·lecció càpsula inspirada en la mosquitera. Després, la seva doblement pesada germana Solange donarà alguna engruna informativa per parasitar una mica d’atenció mediàtica. A continuació, tindrem unes paraules del seu marit Jay-Z, així com perquè sembli que no és del tot irrellevant com a celebrity al costat d’ella. I, potser al final, la revista People, bona pagadora, ens explicarà alguna cosa realment interessant sobre l’embaràs. Per exemple, si són bessons per casualitat o per inseminació. Si farà un reality del càsting de les nannies que ja deu haver començat.Si els comprarà una escola només per a ells. Si els posarà Barack o Michelle, seguint amb la seva obcecació política. O si donarà tots els ingressos que li generi aquesta posada en escena tan calculada a alguna bona causa com el feminisme o la igualtat racial, coses que ella sempre defensa.

Però, sisplau, no es pensin que li tinc mania a la pobra Beyoncé. Ans al contrari. Que a mi, com a filopobre energètic que soc, la gent que viu en l’opulència sempre m’ha despertat una certa admiració. Sobretot si s’ho guanyen treballant. Però, home, escriure “Ens agradaria compartir el nostre amor i alegria” i no dir ni piu per anar farcint l’ego i la butxaca és tractar la gent d’estúpida. I crec que és una llàstima quan a la protagonista no li fa cap falta especular. Ni per fama ni per diners...

I, canviant de tema, veig que la tendència pel vintage mediàtic que va obrir María Teresa Campos amb el seu programa ¡Qué tiempo tan feliz! no té aturador. Jo que temia que fos una moda passatgera, estic encantat. Perquè sempre hi ha moments del passat que és una pena no reviure’ls. Ho dic perquè Bertín Osborne ha entrevistat al seu programa de Telecinco Rappel. Un déu vintage.

Una de les perles que va deixar anar en l’entrevista és que quan ell feia de dissenyador de moda -que bé que hagin portat Pierre Cardin a la 080, per cert!- tenia entre les seves clientes la mare del rei emèrit, a la qual va fer el vestit del dia que el comte de Barcelona va abdicar en favor del seu fill. Diu que l’aristòcrata li va demanar alguna cosa senzilla. Em va fer molt riure pensar que algú vulgui una cosa senzilla i vagi a parar a mans de Rappel. ¿A qui devia acudir quan volia alguna cosa potenta? També va ser molt bo quan va explicar que María de las Mercedes mai va voler que li expliquessin res del futur. ¿Es devia ensumar alguna cosa del cas Bárbara Rey?

Jo crec que, a més del programa El retrovisor, a TV3 haurien d’apostar per aquesta tendència nostàlgica i fer Les Teresines: El reencuentro, portar al programa de reciclatge Ja t’ho faràs algun fundador de CDC o convidar Carlos Jesús, el de Força Barça, a El sopar de Roger de Gràcia. Espero que a la pública no tardin ni un minut a llançar-s’hi. Que, si tarden gaire, quan s’emetin els programes potser ja tenim precintada fins i tot la nostàlgia.