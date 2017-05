Bilbao acollirà els 'Oscars' de la gastronomia el 2018

La gala d'entrega de The World's 50 Best Restaurants, considerats els Oscars de la gastronomia, se celebrarà per primera vegada a l'estat espanyol, concretament a Bilbao en la seva edició del 2018, amb la qual la ciutat basca es convertirà en el centre de la gastronomia mundial durant diversos dies.

Encara que des de la seva instauració i durant 13 anys l'esdeveniment ha tingut lloc a Londres, en els dos últims anys ha viatjat a Nova York i a Melbourne (Austràlia), i el 2018 serà Bilbao la que acollirà la presentació d' un rànquing que ha premiat en diverses ocasions restaurants catalans com el Bulli i el Celler de Can Roca (Girona). De fet, aquest any, el Celler de Can Roca es va situar el tercer de la llista.



L'anunci es va fer en un exclusiu restaurant basc de Londres, l'Eneko at One Aldwych, en el qual van assistir diversos xefs guardonats en aquests premis, com ara Elena Arzak, Brett Graham, Isaac McHale i Eneko Atxa. També hi va estar present Charles Reed, el director gerent de William Reed Business Media, l'empresa propietària de The World’s 50 Best Restaurants, que va anar-hi amb el Diputat General de Biscaia, Unai Rementeria Maiz.

Chefs @eneko_atxa Elena Arzak & Brett Graham join us for the announcement of the 2018 venue for The #Worlds50Best Restaurants: Bilbao! pic.twitter.com/wqQY4LTCqK — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) 9 de maig de 2017

William Drew, un altre dels organitzadors dels premis que va assistir a l'acte, va dir: "Estem encantats de ser rebuts a la regió basca i a Espanya i treballar amb la Diputació Foral de Biscaia per a celebrar l'edició 2018 de The World’s 50 Best Restaurants. Com a país, ha estat sempre a l'avantguarda de la gastronomia i en concret la regió basca té una cultura culinària increïblement rica".

El director foral de Turisme i Promoció Exterior de la Diputació Foral de Biscaia, Asier Alea, va declarar: "Biscaia és un paradís culinari liderat per una nova generació de la cuina basca. En la seva base es troben unes fortes arrels tradicionals amb una projecció moderna mundial. Per això ho considerem com el maridatge perfecte per al The World’s 50 Best Restaurants i ens sentim privilegiats d'acollir aquests premis internacionals".