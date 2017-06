Bill Cosby afronta el primer judici per abús sexual

Enmig d’una gran expectació, ahir va començar a Pennsilvània el primer judici contra Bill Cosby per abús sexual, centrat en el cas d’ Andrea Constand. Segons la denúncia de l’exjugadora de bàsquet, l’any 2004 l’actor la va drogar i la va agredir sexualment.

L’escrit de l’acusació detalla que Cosby, de 79 anys, li va oferir unes pastilles blaves i vi amb l’objectiu de deixar-la semiconscient i així poder aprofitar-se de la seva situació de vulnerabilitat. L’any 2005, la dona el va denunciar però els fiscals no van presentar càrrecs i el cas es va resoldre mitjançant un acord extrajudicial. El cas es va reobrir després que el 2015 Associated Press accedís als documents d’un interrogatori en el qual Cosby admetia haver administrat drogues a dones per poder mantenir relacions sexuals amb elles.

L’actor, popular gràcies a The Cosby show, va aparèixer ahir als jutjats mostrant dificultats per caminar, ajudant-se d’un bastó i acompanyat de l’actriu Keisha Knight Pulliam, de 38 anys. La intèrpret va treballar durant anys al costat de Cosby, donant vida a la seva filla petita en la sèrie que el va convertir en el pare d’Amèrica.

Durant el judici, que durarà dues setmanes, Cosby no es pronunciarà sobre què va succeir, ja que s’ha acollit al dret a no declarar. Tot i així, segons els mitjans nord-americans, la Fiscalia farà servir la declaració que va donar a conèixer Associated Press. El fiscal, Kevin Steele, ha assegurat que “durant dècades, Cosby para participar en un patró d’assalt sexual no consentit amb dones joves que estaven en un estat d’inconsciència a causa d’una substància tòxica”.

Constand i Cosby es van conèixer el 2001 quan ella s’entrenava amb l’equip de bàsquet de la Universitat de Temple (Pennsilvània), on l’actor havia estudiat en la seva joventut. Segons la versió de l’actor, les relacions que va mantenir amb Constand a la seva mansió van ser consentides per ella.

En els últims anys, una seixantena de dones han acusat Bill Cosby d’agressions sexuals que s’haurien produït des de la dècada dels seixanta. Tots els casos, excepte el de Constand, han prescrit i, per tant, no poden anar a judici.