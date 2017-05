Biocosmètica, la bellesa més sostenible

Ja no tan sols es pot portar una vida saludable a partir d’una alimentació ecològica i sostenible. També toca cuidar-se per dins i per fora. Per això, la cosmètica natural i ecològica és el següent pas lògic en aquesta cadena de conscienciació que cada vegada té més adeptes. Són força els estudis i dermatòlegs que han alertat dels disruptors hormonals que contenen els cosmètics convencionals i que s’absorbeixen a través de la pell, com ara derivats del petroli, metalls pesants i altres components potencialment cancerígens. Sense anar més lluny, fa unes setmanes, la doctora Maribel Casas, membre de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va anunciar en una jornada de pneumologia que alguns productes químics que s’incorporen als cosmètics poden causar l’asma.

Aquests són alguns dels motius pels quals la cosmètica bio s’està presentant, cada vegada amb més força, com una bona alternativa per tenir cura de la pell i de la salut, especialment quan es tracta de cremes corporals o facials d’ús diari. Són productes compostos per ingredients naturals, extractes de plantes, olis vegetals essencials, ceres i perfums d’origen natural. Per descomptat, els seus elements no són sintètics i estan lliures de parabens, sulfats químics o silicones. I encara més: són cruelty free, és a dir, a l’hora de produir-los no s’experimenta amb animals, i respecten el medi ambient. “És com donar amanida a la pell en comptes de patates fregides”, sentencia Jorge Portillo, propietari de la nova botiga insígnia Adonia de Barcelona. Juntament amb la seva dona, Laure Griveau, acaben d’obrir la que presumeix de ser la botiga de cosmètica ecològica més gran de l’Estat. Als seus 180 m s’hi poden trobar 45 marques del sector i més de 4.000 productes certificats de cosmètica ecològica. I tot amanit amb la filosofia healthy, happy, honest. És a dir, predicar una vida sana, fer que les persones se sentin felices i ser honestos amb la certificació ecològica.

Cosmètica vegana

“Ara les noves marques ecològiques ja tenen laboratoris que fan molta investigació”, explica Portillo. Com a exemple, afirma que ja és possible crear àcid hialurònic o queratina de forma natural. Dels animals, en canvi, només se’n permet utilitzar la mel, la cera de les abelles i la llet de vaca. “Sempre d’origen ecològic, esclar”, remarca. Però els vegans no han de patir, perquè tampoc són substàncies imprescindibles a l’hora de fer les fórmules. “La meitat dels productes de cosmètica ecològica són vegans”, afegeix.

L’oferta de productes purament bio no para de créixer: inclou des de tints de cabell, protecció solar, autobronzejadors, desodorants, cremes per a infants o xampús fins a sabó biodegradable per a la rentadora o el rentaplats. Els últims anys, també ha aparegut una gran selecció de marques noves. Al nostre mercat es poden trobar des de les més tradicionals i de preus accessibles, com Weleda o Dr. Hauschka, fins a altres de més recents i de preu mitjà, com la letona Mádara, feta amb herbes del Bàltic, o els xampús Unique, que es fan a Dinamarca amb energia eòlica. En una gamma més alta i exclusiva també es poden trobar firmes com Dulkamara, que amb el seu extracte de bambú tracta les pells problemàtiques.

Segons Jorge Portillo, els cosmètics ecològics no són gaire més cars que els productes normals que es troben en una perfumeria qualsevol. “Pots obtenir cremes facials des de 12 euros i un xampú per 9 euros. En canvi, si vols una crema de més qualitat, no et sortirà per més de 40 euros”. Siguin productes més cars o no, tot és qüestió de percepcions. A la firma Mádara es pregunten què és realment el concepte de luxe. “¿El luxe és portar un vestit car o nedar despullat en un llac solitari mentre veus la posta de sol?”, reflexionen els creadors.

A part de botigues de cosmètica orgànica, en els últims anys també han sorgit molts centres de bellesa i perruqueries on només treballen amb aquesta mena de productes. És el cas de La Bio Pelu, un establiment inaugurat fa pocs mesos a Barcelona de la mà d’Eduard Boldova. Aquesta perruqueria està especialitzada en el tint de cabell amb colorants vegetals extrets de plantes aiurvèdiques. “A diferència dels tints fets amb henna, l’aiurveda permet fer molts més tons de color per als cabells”, explica Boldova. A més, el local compta amb un sistema de filtres de carboni que garanteixen la puresa de l’aigua, que està lliure de calç i quan arriba als cabells està osmotitzada. El perruquer confessa que té dos tipus de clients: “El que està conscienciat amb el tema mediambiental i el que no té més remei, sigui perquè té pell atòpica, al·lèrgies o intoleràncies dèrmiques, o per un embaràs”, resumeix.

Absència de certificats oficials

Atenció en aquest punt. No totes les marques on a l’envàs hi diu “cosmètica natural” són de cosmètica natural ecològica. “Al mercat hi ha moltes marques que juguen amb la paraula natural, però que realment no són ecològiques”, explica Esther Alonso, responsable de cosmètica del Grup Ecocert. A diferència de l’alimentació ecològica, que compta amb certificats oficials, en el món de la cosmètica encara no hi ha una llei que diferenciï entre natural i ecològic. Per aquest motiu, fa anys es van crear diferents empreses que fan certificacions privades, com Ecocert, CosmeBio, BDIH, ICEA o Soil Association. Amb tants noms diferents, és normal que al final el consumidor es faci un embolic. Per això, Esther Alonso va presentar durant la passada fira Cosmobeauty a Barcelona la nova certificació Cosmos. Es tracta del primer estàndard europeu que ajunta les cinc certificacions esmentades, i que des d’aquest 2017 ha començat a registrar els productes cosmètics ecològics sota aquest logo.

Alguns dels criteris que s’imposen a les marques a l’hora d’atorgar el certificat de cosmètica bio són que com a mínim un 95% dels ingredients siguin d’origen vegetal, un 10% dels quals han d’haver sigut cultivats amb agricultura ecològica. Un altre dels punts que tenen en compte és el caràcter biodegradable o reciclable dels envasos.

¿La cosmètica ecològica és el producte de bellesa del futur? Segons Portillo, potser sí, però, com passa en molts altres àmbits, segurament ho serà a la part del món que se la pugui permetre.