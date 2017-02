Bojos per les hortalisses

Cada vegada hi ha més consciència pel que fa al menjar, però reconeguem-ho, les hortalisses encara fan mandra a molta gent. ¿Qui no coneix algú que quan et veu menjar una amanida et deixa anar: “El verd és per a les vaques”? Probablement, un dels motius que fan que les hortalisses no es vegin amb bons ulls és que encara són molt desconegudes, tant pel que fa a la seva varietat com pel que fa a les maneres de cuinar-les o cultivar-les. També és cert que cada vegada guanyen més adeptes, però en molts casos és per les seves propietats nutricionals. Però ¿i si a més menjar hortalisses pogués ser un plaer? Per descobrir tot el que encara no sabem sobre aquests aliments, l’ARA ha preparat una setmana verda. Des de demà fins dissabte el diari publicarà cada dia un reportatge sobre hortalisses. Per anar fent boca, us expliquem de què parlarem.

L'auge de la carxofa

La demanda d’aquesta hortalissa creix cada temporada

La carxofa està actualment en la màxima esplendor. Segons alguns professionals, com el president de la Cooperativa Agrària Santboiana, Lluís Solanas, aquest aliment cada vegada està més valorat pels consumidors i, a més, també està cridant l’atenció dels grans cuiners catalans, que opinen que és un producte d’alta gastronomia per les seves propietats gustatives i nutricionals. Hem parlat amb els xefs Jordi Esteve, del restaurant Nectari, i Mikel López de Viñaspre, del Grup Sagardi, perquè ens expliquin les millors maneres de cuinar-les. Aneu preparant les llibretes per apuntar-hi noves receptes.

Com les cuinem?

Les hortalisses també poden entrar pels ulls

Els cuiners Fina Puigdevall (del restaurant Les Cols), Teresa Carles (del restaurant homònim) i Valentí Mongay (promotor a Catalunya del moviment Slow Food), entre d’altres, ens han explicat de quines maneres es poden cuinar les verdures perquè entrin pels ulls, a més de ser saludables per a l’organisme. No només es poden fer bullides, que també, sinó que són tan versàtils com qualsevol altre producte culinari. Però quines són les últimes tendències? Durant els pròxims mesos ens les menjarem sobretot deshidratades, en forma de xips o, fins i tot, com a base d’entrepans per substituir les farines habituals amb què es fan. A més, també descobrirem receptes perquè a les llars la verdura sigui el producte estrella.

Els secrets de l'hort

Si tenim jardí, pati o balcó, podem cultivar. Però, per on es comença?

Sí, és possible cultivar un hort en espais com el balcó, el jardí i el pati, però sempre és millor si se segueixen algunes indicacions. Per això, experts com Joan Solé Mercadé, autor del llibre L’hort ecològic, i Marc Casabosch, expert en agroecologia i autor d’ Un hort per ser feliç, ens donaran consells sobre les espècies que s’adapten millor a les diferents condicions. També ens faran recomanacions sobre com plantar-les i, fins i tot, sobre com podem fer compostatge a casa.

Art fet amb hortalisses

Les carbasses i els tomàquets també poden servir per decorar

No és una nova activitat hipster. Decorar i tallar vegetals és un art que va començar a la Xina fa uns 2.000 anys. Les formes decoratives que es feien amb els vegetals solien representar animals mitològics i es posaven a taula per decorar els àpats de la reialesa. Ens apropem a aquest art mil·lenari a través de FrutArt, una empresa catalana pionera al nostre país i un referent mundial: les seves creacions han arribat a decorar la Casa Blanca per Halloween.

Per prevenir i guarir

És recomanable menjar dues racions al dia d’hortalisses

No hi ha dubte que les hortalisses són essencials per a la salut. No només per guarir sinó també per prevenir. És a dir, les persones sanes també n’han de menjar. Però amb quina periodicitat? Segons Adhara Giner, professora del departament de bioquímica i nutrició de la UB, l’ideal és menjar dues racions d’hortalisses al dia, un plat de crues i mig plat de cuites. Però això no és l’únic que ens cal saber. Als nens els va bé menjar un tipus de vegetals diferents dels que haurien d’ingerir els adults o la gent gran. I cada hortalissa s’ha de cuinar d’una manera concreta si en volem conservar els nutrients i les vitamines. Per exemple, cal evitar-ne la cocció excessiva. Cuinar-les al dente és la millor manera perquè conservin les seves propietats.

Dels fesols a les mongetes

Es conserva una rica variació dialectal pel que fa a les hortalisses

Què són les carrotes? I les safranòries? I les bastanagues? ¿Arreu del domini lingüístic català tothom menja fesols? ¿Són el mateix en tots els mercats? ¿Tenen alguna cosa a veure les mongetes amb les monges? Malgrat la tendència actual a la uniformització, també en el terreny lingüístic, la llengua catalana conserva una rica variació dialectal resultat de condicionants sobretot històrics. Repassant el que semblen senzilles curiositats dels noms de les coses, es poden resseguir els passos de les cultures que han passat per cada territori i determinar fins a quin punt hi han deixat o hi continuen deixant empremta.