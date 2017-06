Bolquers i tequila, primers regals per a Clooney

Dimarts es va saber que l’actor George Clooney havia sigut pare d’una bessonada als 56 anys. La notícia, que havia tingut lloc aquell mateix matí, no ha tardat a generar tota mena de felicitacions a les xarxes i també de regals que arriben a casa de l’actor. El seu soci en l’empresa de tequila Casamigos, Rande Gerber, ha sigut un dels que més ha destacat pel que ha elegit per a Ella i Alexander, els dos petits Clooneys.

El marit de Cindy Crawford, amic des de fa anys de l’actor, li ha enviat unes quantes caixes de bolquers cap a Londres, on han nascut les criatures. Tot i això, en el vídeo que ha penjat a Instagram per deixar constància del seu regal es pot veure també que els bolquers estaven acompanyats de caixes d’ampolles de tequila de la seva marca. Sota el vídeo, on se’l pot veure a ell creuant una sala amb un carretó, s’hi pot llegir: “Enviament especial”.

540x652 Rande Gerber preparant el seu "enviament especial" per a Clooney / INSTAGRAM Rande Gerber preparant el seu "enviament especial" per a Clooney / INSTAGRAM

Més tradicional ha sigut la sogra de Clooney, Baria Alamuddin. Per als dos bessons, la mare de l’advocada Amal Clooney ha sortit a comprar dos pijames amb barret a joc que no han passat inadvertits a la revista People, que la va enxampar fent les compres després que transcendís la notícia. A diferència del que sol ser tradició en aquests casos, no n’ha comprat un de rosa i un de blau. L’àvia ha optat per un de gris i un de verd, amb un os i un conill dibuixats, respectivament. En sortir de la botiga, l’àvia hauria explicat a la citada publicació que va ser “un part preciós”. “Estem bojos de contents”, hauria afegit.

Abans que es conegués el naixement, l’embaràs ja va ser molt notori per a la premsa, on Clooney mai havia tingut -ni buscat- una imatge gaire paternal. Tot i això, sembla que Amal li hauria marcat les pautes en aquest sentit. Poc abans del part transcendia que ella li havia prohibit anar a recollir un premi a Armènia perquè el naixement era imminent.

En un vídeo als assistents, Clooney va dir-los amb la seva ironia habitual: “M’hauria encantat ser avui amb vostès, però si hagués vingut la meva dona hauria tingut els bessons durant la meva absència, i és possible que no pogués tornar a casa”.