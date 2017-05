Botigues efímeres molt autèntiques

Diuen que és un caos organitzat, però caòtic ho és ben poc. Que no us enganyin les aparences. Antigues adoberies transformades en originals pop up stores, carrers decorats amb mobles antics i plantes que guarneixen el nou circuit comercial on pot passar de tot, contenidors de colors i terrasses improvisades amb caravanes de menjar en cada racó és el que es pot trobar en el genuí barri industrial que s’ha donat a conèixer arreu de Catalunya: el Rec d’Igualada.

El responsable d’aquesta performance comercial és el Rec.0 Experimental Stores i el seu equip de creatius, que no estalvien esforços per tirar endavant aquesta iniciativa fugaç capaç de sorprendre i emocionar els consumidors, que hi tornen edició rere edició. Aquesta és la clau del seu èxit: oferir una experiència genuïna més enllà de la venda salvatge d’estocs. “El Rec.0 és de veritat, no hi ha res de cartró pedra. Les marques i els dissenyadors de moda són els nostres aliats en aquesta aventura perquè entenen el concepte”, assegura Cristina Domènech, una de les impulsores del Rec.0.

El Rec.015 -la setzena edició-, que comença avui, s’avança un mes al calendari habitual i torna a batre rècords pel que fa a participants. En total són 88 firmes de moda que s’allotjaran fins dissabte en 52 espais únics dins de les antigues fàbriques adoberes. Marques estrangeres d’abast internacional com Levi’s, Adidas, Pepe Jeans i Lacoste conviuen amb firmes catalanes de renom com Mango, Punto Blanco o Textura; dissenyadors catalans com Miriam Ponsa, Josep Abril i Txell Miras, i petites firmes d’autor. “Ens encanta aquest equilibri entre grans marques i creadors emergents, i el fet de tenir una oferta tan transversal el converteix en un esdeveniment atractiu”, afegeix Domènech.

Enguany els dissenyadors del 080 Barcelona Fashion tindran un espai propi dins del Rec.0 i formaran una gran plataforma de venda i promoció de la moda catalana. L’invent es diu Pop Up Store 080 i acull sota un mateix paraigua els creadors que han desfilat a la passarel·la catalana com Carlotaoms, Ssic and Paul, Les Chausseurs, Pau Esteve i Rita Row; amb d’altres de l’escena local com Dorotea, IKA Editions, Loa, Maria Roch i Kinetik Supply.

Els nouvinguts amb els veterans

El Rec.0 Experimental Stores té una gran capacitat de seducció, que fa que les marques puguin expressar-se lliurement dins dels seus espais, interactuïn amb els clients i se sentin com a casa en un entorn patrimonial. Des de la primera edició, ara fa 8 anys, fins ara, el projecte s’ha anat engrossint i ha anat encabint més varietat i oferta. Sita Murt hi participa des del principi: “La Sita no va dubtar gens a formar-ne part. El Rec era el seu barri de petita, el seu pare tenia una adoberia, i volia donar suport al projecte per preservar-lo. També ens va fascinar l’energia, l’empenta i la il·lusió amb què ens el van presentar”, recorda Isabel Esteve, directora de disseny de Sita Murt.

La seva pop up store,situada en una adoberia restaurada del segle XIX, és un lloc de pelegrinatge per a la clientela que busca peces de punt de qualitat a preus molt rebaixats. A vegades, simplement s’acosten a saludar els membres de l’equip. “A nosaltres ens emociona aquesta relació amb el client, és més una amistat que una vinculació comercial; l’espontaneïtat que trobem al Rec.0 és genial”, detalla Esteve.

Altres marques amb una trajectòria històrica similar hi participen per primera vegada. És el cas, per exemple, de Castañer, que enguany celebra els 90 anys combinant tradició i avantguarda amb una aposta per la digitalització i els nous formats comercials. “El Rec.0 té una gran capacitat de convocatòria i l’ambient és molt lúdic. Estem convençuts que és una de les millors vendes efímeres que es fan”, assegura Rafael Castañer, director d’art de la firma. L’expectativa és elevada i tot just ahir al vespre acabaven de perfilar el seu espai. “Esperem donar a conèixer la qualitat del nostre producte a més gent”, conclou Castañer.

Gastronomia i cultura

Els altres dos eixos del Rec.0 són la gastronomia i la cultura. En aquest sentit, el festival gastronòmic Rec Street Food s’amplia amb la incorporació de nousbars pop up de cuiners locals i food trucks amb menjars d’arreu del món. També hi ha programada una agenda de concerts, xerrades i presentacions de llibres. Ara per ara no es pot saber quan arribarà al seu final aquest esdeveniment bianual, que en la passada edició va reunir 120.000 visitants. “Té data de caducitat però no sabem quina serà”, matisa Domènech. El projecte va sorgir l’any 2009 per reivindicar el patrimoni del Rec d’Igualada, un entorn molt apreciat pels organitzadors. “Ens agradaria que tota aquesta feina es convertís en un actiu per al barri, perquè ens aporta molt cada dia i ho volem agrair i tornar-l’hi d’alguna manera”, detalla Domènech. El temps ho dirà.