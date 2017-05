Brad Pitt: "L'alcohol s'havia convertit en un problema"

260x366 Brad Pitt i Sienna Miller, junts? / CARLOS ALVAREZ / GETTY Brad Pitt i Sienna Miller, junts? / CARLOS ALVAREZ / GETTY

Brad Pitt ha ofert una entrevista en exclusiva a la revista 'GQ Style' en què ha confessat que ha deixat de beure i està acudint a teràpia arran de la seva separació d' Angelina Jolie, la mare dels seus sis fills. L'actor, de 53 anys, confessa que està tenint una dura lluita amb la seva ex per la custòdia compartida de les criatures. Una batalla en què assegura que el seu màxim rival són els falsos rumors que circulen sobre ell, que han acabat de "destrossar la [seva] família".

Durant l'entrevista, l'actor també parla dels seus problemes amb l'alcohol. Així mateix, es qualifica com un "retardat emocional" per no saber mostrar l'amor a la seva família, cosa que ha propiciat la ruptura, que ell considera com "una mort". "No recordo ni un dia des que vaig sortir de la universitat en què no hagués begut o m'hagués pres alguna cosa", explica l'intèrpret, que afegeix: "Quan vaig formar la meva família vaig deixar-ho tot excepte l'alcoholisme. Però aquest últim any estava bevent massa. S'havia convertit en un problema".

"Quan em deixo portar per la feina, no escolto"

En relació amb els seus fills –Maddox, de 15 anys; Pax, de 13; Zahara, de 12; Shiloh, de 10, i els bessons Vivienne i Knos, de 8–, diu que els llargs períodes lluny de casa també li han passat factura. "Els nens són tan delicats. Ells ho absorbeixen tot. Necessiten que les coses els siguin explicades. Necessiten ser escoltats. Quan em deixo portar per la feina, no escolto. Vull millorar en aquest aspecte", avança Pitt, que explica que està acudint a teràpia des que Jolie va demanar el divorci.

Pitt es culpa, finalment, de l'enfonsament del seu matrimoni. " Em va tocar la loteria i encara perdia el meu temps en coses buides", diu l'artista, que assegura que a hores d'ara ha entès que l'amor vol dir "estimar sense sentit de la propietat, vol dir no esperar res a canvi".

La de 'GQ' és la primera entrevista que l'intèrpret ofereix després de l'anunci del divorci de Jolie, amb qui va compartir 12 anys i per la qual va deixar l'actriu Jennifer Aniston.