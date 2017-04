Brad Pitt i Sienna Miller, junts?

El portal Page Six assegura haver enxampat amb actitud carinyosa Brad Pitt i Sienna Miller. La parella d’actors assistia a la presentació de la pel·lícula Z, la ciutat perduda, en la qual participa Miller com a intèrpret i Pitt com a productor. Tots dos haurien compartit un moment d’intimitat en un restaurant a prop del cinema ArcLight de Los Angeles on es va projectar el film. Segons aquesta web, al sopar hi havia unes 25 persones relacionades amb la pel·lícula.

La premsa rosa ja els va relacionar el 2015, quan s’estava rodant aquesta cinta d’aventures. L’actriu, però, va desmentir l’idil·li.