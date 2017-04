Bradley Cooper i Irina Shayk ja són pares

Irina Shayk va a la velocitat de la llum amb Bradley Cooper, que ha aconseguit amb ella en molt poc temps el que Cristiano Ronaldo no va aconseguir en quatre anys. L’última notícia que s’ha sabut de la parella és que fa dues setmanes que són pares. Segons la revista People, encara no se sap ni el sexe de la criatura, que ha arribat al món amb un secretisme enorme, sobretot si tenim en compte com els paparazzis segueixen sempre la parella. La criatura és la primera per a tots dos, tant en comú com per separat.

La model russa, de 31 anys, i l’actor de Hollywood, de 42, van iniciar la seva relació a finals del 2015, poc després que ella trenqués amb el jugador del Reial Madrid i ell confirmés la ruptura, després de dos anys junts, amb la jove model britànica Suki Waterhouse. De fet, quan Cooper i Waterhouse ho van deixar ja es va publicar que un motiu de la ruptura era que ella encara no volia tenir fills -perquè estava en el millor moment com a model- i que a ell, al voltant dels quaranta, ja li tocava.

Shayk, que mentre sortia amb Ronaldo va veure que ell només volia fills a través de subrogació, sempre havia manifestat la seva voluntat de formar una família. Cooper, en canvi, mai havia sigut tan clar sobre aquest tema i, tot i tenir un llarg currículum amorós - Renée Zellweger, JLo o Zoe Saldana -, sempre anava a les catifes vermelles amb la seva mare, cosa que donava a entendre que no li agradava gaire el compromís. L’embaràs de Shayk es va conèixer a l’última desfilada de Victoria’s secret, quan una audiència planetària va poder veure la panxeta d’embarassada de la russa.