Cal aprendre a creure?

Si creure implica funcionar amb el pilot automàtic, si creure és erigir veritats que entrin en guerra amb els altres, aquesta creença esdevé tòxica. Una de les pitjors coses que li pot passar a un creient és pensar-se que ja ho sap tot de la seva creença. Perquè en aquell precís moment empetiteix la creença i s’engrandeix ell, dominant-la i modelant-la segons conveniència, deixant de respectar els oceans de saviesa que inunden qualsevol tradició espiritual per convertir-la en un manual d’instruccions fàcil de manipular, guia que no guia excepte cap als fantasmes, ídols i il·lusions d’un mateix.

Formació continuada

Quan aprendre s’associa a una edat i a uns determinats espais, l’aprenentatge coixeja, s’encongeix, es desseca. L’àmbit religiós basa els pilars en un aprenentatge dels seus fidels, un aprenentatge que acostuma a regularitzar-se, però que sovint, amb el pas del temps, se solidifica i en perd l’essència. O es desvirtua, emprant-lo per a fins allunyats dels missatges fundacionals. A tot creient, sigui de la religió que sigui, li pertoca la responsabilitat de creure més enllà de l’afirmació en la seva creença. Això vol dir que cal una despulla, un replantejament, un viatge que deixi enrere inèrcies i estaments donats per vàlids sense cap qüestionament. Aprendre a creure, per tant, implica endinsar-se en un espai no sempre còmode ni clarament guiat, necessari per arribar a una creença més ferma, més sincera i confiada, amb menys pors. Una mena de remoguda de terra per fer-la més fèrtil, sense temença d’anar fins al cantó oposat de la creença, sense necessitat d’abandonar-la, en diàleg sempre.

“Conec moltes persones que tenien una fe viva, es tractava de la fe de la infantesa, perfumada amb les aromes de la llar segura, o de la fe que es va encendre flamejant en el moment de la seva conversió, cremant com un arbre tocat per un llampec. Però el temps va tornar a cobrir-ho gairebé tot de cendres. De la seva fe ja només en fumegen unes brases minses”, explica el sacerdot catòlic i filòsof txec Tomás Halík. Aquesta fe que s’ha esvaït corre el perill de tornar a avivar-se, segons Halík, en retorns imaginats al passat -el passat propi, el de la infantesa o el passat mitificat de la pròpia religió- o buscant “escapar del cansament de la fe amb activitats que ofereixen sorollosament diversos moviments religiosos nous, en especial els que procuren fer callar les preguntes de la raó mitjançant l’excitació de les emocions i la força suggestiva de la concentració de masses”. En tots dos casos -retorn imaginat al passat o fugida als àmbits efectistes de les emocions- ens trobem amb l’entrada als fonamentalismes basats en la fantasia, perillosos perquè provoquen aïllament, violència i conflicte permanent amb la resta de la societat. Moviments que es generen i creixen gràcies al poc èmfasi que sol donar-se a la necessitat d’aprendre a creure, una necessitat que queda tapada perquè es confon amb la imposició d’un aprenentatge religiós basat en els aspectes formals, dogmàtics i rituals, que no té en compte aquesta indagació amb el propi fet de creure.

Un àmbit molt delicat

Com assenyala el professor i pensador francomarroquí Rachid Benzine: “Parlar de Déu és donar una part d’un mateix, una dimensió profundament íntima. Podem sentir una sensació d’impudor. És una de les raons per les quals és tan difícil per al creient d’acceptar la crítica, ja que el pot desestabilitzar en aquell aspecte més personal, més secret i més valuós per a ell, en la comprensió que té d’ell mateix i també de la seva relació amb el món i amb els altres. Analitzar la pròpia creença és com escrutar una realitat que circula per les nostres venes. Abandonar el que hem après durant la infància genera violència al cos, al cor i a l’esperit”. Malgrat entrar en un àmbit tan delicat, Benzine creu que és una tasca imprescindible i com a professor en diverses universitats franceses és una de les seves missions principals. Aquesta feina l’ha recollit en un llibre necessari i encisador, Le Coran expliqué aux jeunes [L’Alcorà explicat als joves], no traduït a casa nostra, en què recull nombroses preguntes que li fan els seus alumnes sobre l’islam i les respon des d’una perspectiva que implica saber ser crític amb la pròpia creença sense per això haver de renegar-ne. “Criticar no és un acte de deslleialtat amb el fet religiós. Tampoc és un crim cap a les institucions, ni tampoc un acte d’ateisme”, afirma Benzine, que recorda: “Criticar no impedeix qualsevol possibilitat de participació ni adhesió. Fins i tot podem sostenir el contrari: és precisament perquè hi ha un lloc per a la crítica que la participació pot esdevenir real. L’adhesió a una fe demana un reapropiament personal que passa, inevitablement, per qüestionar-nos. Per un retorn a la construcció de la creença. Per una descoberta d’aquells segles en què la creença encara titubejava abans de ser fixada”.

Com assegura aquest islamòleg i politòleg: “Als meus lectors i alumnes no els vull imposar veritats en oposició o competència amb altres veritats, sinó que senzillament intento aportar elements de coneixement que els permetran explorar i aprofundir en la seva creença”. Benzine cita el filòsof Jacques Derrida per recordar que heretar no consisteix només a mantenir coses mortes ni arxius, sinó que tot hereu té la responsabilitat d’actuar amb la “fidelitat infidel”, conscient de creure per ell mateix sense que això impliqui el rebuig total del llegat heretat. Com recorda Tomás Halík: “No podem rebre la benedicció de la maduresa si la nostra fe no es pren seriosament l’experiència de la tragèdia i el dolor de l’existència humana i no és capaç de carregar amb ella sense alleujar-la amb fàcils consols religiosos. La fe madura és la paciència de perseverar en la nit del misteri”.

Aprendre a creure: trajecte inacabat, sempre inacabat, en una formació continuada que no s’atura, que no s’espanta per les troballes, que confia pacient, que dubta i critica sense que això en sigui la finalitat, sinó ingredients necessaris, però no únics.