Calor: no n'hi ha prou amb el canvi d’armari

Un noi va comprar el llibre de la Marie Kondo per aprendre a reduir la quantitat de coses que tenia a casa seva. Havia d’analitzar quins objectes tenia que no li aportessin felicitat i llençar-los... I va acabar llençant el llibre.

Desprendre’s de coses no és tan fàcil com sembla. O potser sí. En qualsevol cas no ho aconsegueix tothom, però els que acaben quedant-se només amb “objectes que aporten alegria” asseguren que viuen més feliços. I fins i tot alguns confessen que els ha canviat la vida.

Sembla que “tenir coses” ja no està tant de moda. Que la tendència és tenir poca cosa o res. (Esclar que tot depèn d’on vinguis, però d’això en parlem més endavant). En qualsevol cas, els extrems s’estan allunyant. Mentre que un tenen tan poc que tot cabria en un calaix de la cuina d’altres necessiten una munt d’armaris (que sovint fa anys que no obren).

Però la filosofia de tenir poc ja fa anys que es predica. Començant per Marie Kondo, autora del bestseller La màgia de l’ordre (Ara Llibres), del qual ja s’han venut més de 4 milions d’exemplars en 33 països i que està considerada una de les 100 persones més influents del món, segons la revista Time. I acabant pels The Minimalists, els minimalistes americans Joshua Fields i Ryan Nicodemus -aquest any han estrenat documental a Netflix-, que han “convertit” 20 milions de persones a una filosofia semblant a la de Marie Kondo: buscar la felicitat a través de desprendre’s d’objectes innecessaris.

Però anem a pams.

Quan per fi ens aixequem del sofà després de veure set capítols de Vikings i ens enfrontem al canvi d’armari se’ns planteja sempre el mateix dubte: tenim massa roba? I la resposta sempre és la mateixa: sí.

A continuació passem per un procés similar cada vegada que obrim les portes de l’armari. Comenem convençuts que aquesta vegada sí, que aconseguirem donar aquella samarreta de 8è d’EGB que guardem per quan hàgim de pintar la carrossa de carnaval de l’any que ve, la que fa sis anys que assegurem que pintarem.

Si aquest any encara no ho heu aconseguit us donem algunes pistes que suggereix James Wallman, l’autor del bestseller Stuffocation (que vindria a ser ofec per excés de coses ) per apropar-vos a l’èxit.

1. Despren-te de coses amb amics

Vejam, no cal que recreeu una escena de Sex & the city, brindeu amb xampany Veuve Clicquot i aixequeu cartellets amb puntuació per decidir què us quedeu i què no. Heu de brindar amb cava. És més fàcil veure en una altra persona què li queda bé i què no, que decidir-ho sobre un mateix. L’ajuda d’un amic ajuda a fer decantar més de pressa la balança.

2. Minimalisme en un minut

És la versió valenta (o desesperada) dels que busquen un canvi immediat. Consisteix a posar-ho tot, absolutament tot, fora de l’armari. Després, cada dia, agafem la peça que ens ve de gust portar. D’aquesta manera és més fàcil identificar què ens agrada i què necessitem de veritat.

3. Jugar al “Ho has trobat a faltar”?

Demana a algú que et conegui bé que t’amagui unes quantes peces de roba. Així podràs identificar ràpidament què has de mantenir i què no, i fins i tot també descobriràs aquella samarreta massa curta que encara du l’etiqueta.

4. Traça una línia divisòria

Cada vegada que et posis una peça posa-la a l’esquerra de la línia. Després d’un o dos mesos considera què hi ha a banda i banda i t’adonaràs del que no et poses. Així que, si no és una qüestió de temporada, se t’acaben les raons per conservar el que hi ha a la banda dreta.

5. Els clàssics

L’altra manera de llençar coses és fer les piles de roba de tota la vida. Wallman suggereix que se segueixin aquests criteris:

Coses que no t’has posat mai (ho podràs saber perquè no recordaves que ho tenies i perquè probablement encara porta l’etiqueta).

El que no t’has posat durant l’últim any.

Peces que no són còmodes.

Coses que esperes poder-te tornar a posar algun altre dia

Totes les peces de roba que trobis en aquestes piles, fora!

Però vigila. Encara que no te l’hagis posat aquest hivern, no tiris el jersei de llana de color mostassa de quan el teu pare tenia disset anys, perquè te’n penediràs. Tot i que els Minimalistes i la Marie Kondo recomanen llençar-ho tot de seguida, James Wallman és partidari de fer una bossa intermèdia que et doni l’oportunitat de reinstaurar les peces que no vas tirar sense voler mirar.

The Minimalists

A priori pot semblar estrany que una idea tan senzilla com “posar ordre a casa teva i a la teva vida” et pugui portar prou lluny perquè Netflix decideixi emetre el teu documental. Esclar que, com dèiem abans, aquesta idea tan senzilla ha aconseguit tenir 20 milions d’adeptes.

El minimalisme no diu que hi hagi res inherentment dolent a tenir possessions materials. El problema que plantegen és el significat que assignem a les nostres coses, sovint a costa de la nostra salut, els nostre creixement personal i el nostre desig de contribuir més enllà de nosaltres mateixos. “Vols tenir un cotxe o una casa? Fantàstic, endavant! Vols criar una família i tenir una carrera? Si això és important per a tu, aleshores meravellós. El minimalisme et farà prendre aquestes decisions de manera més conscient i deliberada”.

El seu punt fort és que, segons ells, “el minimalisme és una eina que et pot ajudar a trobar la llibertat”. Et permet alliberar-te de la preocupació i de les trampes que la cultura de consum ha construït al voltant de les nostres vides”, afegeixen els minimalistes.

La necessitat d’aquesta pràctica també pot ser rellevant quan veiem que els pares s’estan convertint en avis, i que l’herència del comportament familiar apunta que al cap de pocs anys serem nosaltres qui acumularem els sucres i les galetes dels hotels, i un dia obrirem un calaix de l’armari i el trobarem ple de bosses de plàstic del Carrefour.

Alguns dels blogs més capdavanters en la matèria, com el de Taryn McCall, ressalten que la majoria dels casos més sonats que s’han passat al minimalisme, com els dels mateixos fundadors, són persones que van deixar carreres corporatives potents i ben pagades que gaudien dels beneficis d’una vida còmode plena de coses. Per desprendre’t de coses, primer les has de tenir. Alguns han passat d’una casa amb jardí i piscina a una mini casa de 8 m-sí, 8 metres quadrats-, però venen d’una piscina. Això no els treu mèrit, ni de bon tros, però afegeix una nova perspectiva a la manera d’aconseguir el minimalisme: els beneficis d’aquesta filosofia depenen d’on comences.

I els minimalistes es plantegen al seu blog: “¿Això vol dir que la nostra proposta només és per a persones blanques, riques i solteres?” I es responen a ells mateixos: “Les persones amb menys recursos, sobretot els que tenen menys poder econòmic, poden beneficiar-se’n més perquè un estil de vida minimalista ajuda les persones a determinar el que de veritat els aporta valor, les coses que serveixen a un propòsit i els provoquen alegria... Tot i que tothom interpreta el minimalisme de manera diferent, cada camí porta al mateix lloc: una vida amb més llibertat”.