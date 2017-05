Camilla va sentir-se “presonera” a casa seva

Camilla Parker-Bowles, duquessa de Cornualla, ha parlat per primer cop sobre com va viure el moment en què va transcendir la relació extramatrimonial que mantenia amb el príncep Carles d’Anglaterra, que encara estava casat amb Lady Di. Segons ha explicat la dona de l’hereu del tron britànic a You Magazine, quan es va saber que estaven junts va començar a sentir-se “presonera a casa seva”. Tal com recorda, aquells moments “van ser horribles” i “profundament desagradables” per a ella, que encara estava casada amb el seu primer marit, Andrew Parker-Bowles, perquè “no podia anar enlloc” perquè la premsa la perseguia per tot arreu, cosa que “no desitjaria ni al pitjor enemic”, assenyala.

No obstant, finalment Camilla es va casar amb Carles el 2005 i va donar per acabat aquell mal moment, un tràngol que assegura que va superar gràcies al suport dels seus familiars. “No podria haver-me’n sortit si no hagués sigut per l’ajuda de la meva família”, recorda.

Bowles, de 69 anys, presideix una intensa agenda de més de 200 actes oficials a l’any. “Hi ha matins en què penses que no te’n sortiràs, però no tens cap més opció. L’adrenalina ens manté amunt”, diu Camilla en aquest sentit.