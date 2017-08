Carla Bruni no enyora gens l’elisi

Carla Bruni treu nou disc i, com sempre passa amb els artistes que estan de promoció, necessita cridar l’atenció. Potser per això ha concedit una generosa entrevista a l’edició francesa de Vanity Fair, on ha parlat molt més obertament de la seva vida privada que de costum. Entre altres qüestions explica que el temps que va passar al Palau de l’Elisi, quan el seu marit era president de França, va sentir-se molt afortunada de poder-lo acompanyar. Tot i això, recorda l’alleujament que va sentir quan Nicols Sarkozy va acabar el mandat.

“Va ser un honor ser-hi i, en canvi, un alleujament anar-se’n”, indica en el número de setembre de la revista, recollit ahir per l’agència Efe. Es va sentir tan alleujada que confessa que està satisfeta que l’expresident conservador, derrotat en les eleccions del 2012 pel socialista François Hollande, hagi deixat la política del tot. “Estic contenta que el meu home hagi sortit d’aquesta guerra, d’aquesta batalla tan brutal”, explica l’exmodel reconvertida en cantant, que publicarà el nou àlbum a l’octubre.

Bruni, que es va casar amb Sarkozy el 2008 i té amb ell una filla de cinc anys, la Giulia, ha recalcat que abandonar l’Elisi “no va ser més difícil que sortir d’un museu bonic”, tot i que a ella li agradés la majestuositat d’aquest edifici, construït entre el 1718 i el 1722 i situat en una de les zones més exclusives de París. “La bellesa dels palaus de la República fa honor al nostre patrimoni. Jo soc llatina. M’agraden els palaus sicilians, les motllures, els miralls, les catifes, els parquets”, explica la francoitaliana, de 49 anys, 12 menys que el seu marit, que actualment es dedica als negocis.

Bruni, que va ser primera dama entre el 2008 i el 2012, també dedica unes paraules al seu marit en l’entrevista. “El Nicolas ha sigut l’únic home de la meva vida. No hi ha comparació amb la resta. Desprèn un magnetisme únic que amb els anys segueix intacte. El meu marit és una bomba”, diu l’artista.