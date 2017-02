Carme Ruscalleda rep el Premi Nacional de Gastronomia 2016

Carme Ruscalleda va rebre dijous el Premi Nacional de Gastronomia 2016, atorgat per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN), al Palau Reial de Pedralbes, a Barcelona. Durant el discurs d’agraïment va anunciar que estava preparant un nou projecte, una extensió del restaurant Sant Pau. Ruscalleda atresora actualment set estrelles de la Guia Michelin, tres pel seu restaurant Sant Pau a Sant Pol de Mar (Maresme), dues pel Moments, a Barcelona -on el seu fill, Raül Balham, està al capdavant de les cuines-, i dues més pel restaurant Sant Pau de Tòquio.

La xef defineix la seva cuina com a “natural”, pel respecte que té pels productes de temporada, i “lliure”, perquè no segueix “cap tendència gastronòmica”. Aquesta llibertat culinària l’ha portat a aconseguir resultats gastronòmics singulars, com ara els últims menús de degustació del seu restaurant de Barcelona, dedicats als estils musicals i a l’art, amb plats inspirats en les obres més reconegudes de pintors internacionals. I tot això, esclar, respectant el que toca menjar en cada època de l’any.

La cuina emergent

El Premi al Cuiner Jove el va rebre Àlvar Ayuso, que amb 27 anys és l’ànima del restaurant Alvart -que és la fusió del seu nom, Àlvar, amb la paraula art -, a l’Eixample de Barcelona. “No em considero el millor cuiner jove, ja que crec que cadascú té la seva manera de fer, però estic molt content de rebre la distinció. Em dona una empenta per consolidar el projecte”, explica el xef, que fa just un mes va ampliar el seu restaurant per poder encabir-hi més comensals.

La cuina d’Ayuso és una combinació del producte, el gust i la tècnica. “El carpaccio de vieires amb remolatxa fermentada i herbes n’és un exemple -diu el cuiner-. Busco que les textures i els gustos es realcin per la forma en què han sigut cuinats”. Format en establiments de renom com Hoffman, Saüc, Bras o Gaig, les seves creacions destaquen per la reinterpretació de la cuina clàssica i una tècnica que combina de manera plausible meticulositat i audàcia.

La qualitat es premia

Finalment, el Premi Especial va ser per al Grup Balfegó, líder de l’exportació de tonyina fresca de màxima qualitat. En el si d’una família de l’Ametlla de Mar dedicada a la pesca de la tonyina vermella s’ha aixecat un projecte empresarial amb un model de gestió que ha esdevingut referència internacional. Balfegó exporta a més de 20 països i fa arribar la tonyina de la costa tarragonina als restaurants més prestigiosos del món.

Durant la gala, el president de l’ACGN, Carles Vilarrubí, va voler destacar el bon moment que viu la cuina catalana. “L’objectiu de l’Acadèmia és poder seguir investigant i promocionant la nostra cuina”, va dir. Des de la primera edició, l’any 2002, els Premis Nacionals de Gastronomia constitueixen un reconeixement públic de prestigi i un mitjà de divulgació de la cuina catalana, patrimoni cultural del país.