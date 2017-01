Carrie Fisher, enterrada en una càpsula de Prozac

Les cendres de Carrie Fisher van ser enterrades divendres en un cementiri de Los Angeles, dins d’una urna que tenia la forma d’una enorme càpsula de Prozac. El germà de l’actriu, Todd, va explicar en declaracions als mitjans de comunicació els motius pels quals ell i la filla de l’actriu, Billie Lourd, havien escollit aquest objecte per dipositar-hi les restes de la intèrpret. “La possessió preferida de la Carrie era aquesta pastilla de Prozac gegant que havia comprat fa molts anys. Li encantava, la tenia a casa, i a la Billie i a mi ens va semblar que és on li hauria agradat ser. No vam trobar res més adequat. A la Carrie li hauria agradat, i per això ho hem fet”, va dir.

Fisher, coneguda per haver interpretat la princesa Leia a La guerra de les galàxies, va morir amb 60 anys el 27 de desembre a causa d’un atac de cor que havia tingut quatre dies abans. L’endemà va morir, als 84 anys, la seva mare, la també actriu Debbie Reynolds, que va ser enterrada juntament amb les restes de Fisher en una cerimònia privada. Dijous, nombroses personalitats de Hollywood les havien acomiadat en un funeral conjunt.