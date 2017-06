Cayetano Martínez de Irujo i Francisco Camps fan junts el Camí de Sant Jaume

El cinquè fill de la duquessa d'Alba, Cayetano Martínez de Irujo, comte de Salvatierra i duc d'Arjona, ha passat aquest divendres per la localitat de Palas de Rei, a Lugo, perquè està fent el Camí de Sant Jaume. Tal com relata l'agència Efe, l'aristòcrata camina cap a la plaça de l'Obradoiro en companyia de qui va ser president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Martínez de Irujo, de 54 anys, ha fet una parada a l'esmentada localitat, i s'hi ha pres "un suc biològic", segons la citada agència, abans de continuar el seu recorregut per la ruta francesa en direcció a la capital gallega, Santiago de Compostel·la. En aquesta jornada tenia previst completar, tal com ha indicat a la premsa, el trajecte entre Palas de Rei i el municipi corunyès de Melide.

Martínez de Irujo treballa com a col·laborador del programa matinal 'Espejo Público', presentat per la catalana Susana Griso. Camps, apartat de la política, es troba immers en tota una sèrie de problemes judicials relacionats amb la seva activitat com a president del govern valencià. Es desconeixia fins ara l'amistat que uneix aquestes dues persones, que en les imatges es pot observar que fan el camí sense portar motxilla a l'esquena.