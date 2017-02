Clooney: “Belmondo va tenir un fill sent gran, així que em sento millor”

L’actor George Clooney ha parlat per primer cop sobre el fet de convertir-se en pare. Se sabia que la seva dona, l’advocada Amal Clooney, de 39 anys, estava embarassada de bessons però ell encara no havia badat boca. Ha parlat en una entrevista a Canal+ -motivada perquè aquest mes li donaran un premi César honorífic a tota la seva carrera- en què ha explicat com encara la seva futura paternitat, ja que els nens naixeran al juny.

“Estem contents i molt emocionats”, assegura l’actor, que intueix que tenir fills “serà una aventura”. “Tots dos estem d’acord a rebre totes les aventures que arribin a les nostres vides amb els braços oberts. Estem molt emocionats”, afirma. A més, també està convençut que la seva carrera canviarà, “sens dubte”, però no li sap greu: “Canviarà molt, però això està bé, així és la vida. És el curs normal de les coses”.

Clooney, de 55 anys, també és conscient que la seva edat no és l’habitual per convertir-se en pare. “Vaig veure que Jean-Paul Belmondo va tenir un fill sent gran, així que em sento millor. Jo en tindré 56 quan neixin”, ironitzava respecte a l’intèrpret francès, que va ser pare als 70 anys.