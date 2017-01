Els Clooney esperen bessons: un nen i una nena

Amal Clooney està embarassada de bessons, segons la revista nord-americana In Touch, que ha sigut la primera a concretar que els nadons seran un nen i una nena. L’advocada, de 38 anys, li donarà així dos fills a l’actor George Clooney, que als 55 anys serà pare per primer cop. “Quan el George i l’Amal van saber que tindrien bessons es van quedar molt sorpresos, contents però amb una mica de por, ja que tots dos havien dit que amb un n’hi havia prou. Tot i això, la notícia que serien un nen i una nena els va tornar la il·lusió, pensen que els ha tocat el premi gros”, explica una font a la publicació. L’actor, que sempre havia dit que no volia fills, diu la revista que “ha passat a estar totalment emocionat amb l’embaràs”. La publicació assegura que la parella va optar per la fecundació in vitro després d’intentar concebre durant mesos.