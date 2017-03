Còctels i música en viu per encetar el cap de setmana

La música i els concerts en directe seran els protagonistes dels divendres a la nit del còctel bar Hall0 del Monument Hotel de Barcelona. Soul, ritmes cubans, jazz, pop, blues i bossa nova amenitzaran les vetllades a la cocteleria, ideada per Javier de las Muelas. Artistes com Mima, Adam Giles o la londinenca Gigi McFarlane interpretaran tant temes propis com versions d’èxits de Tracy Chapman, Michael Jackson o Madonna. A la carta de còctels destaquen combinats com el Nest Time, amb rom anyenc, mango, maracujà, suc de llima i suc de pinya, o el Jewel of the Sea, presentat en un espectacular cargol de mar.