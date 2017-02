‘Concept stores’: més que botigues

Imagineu-vos una botiga amb una decoració impactant, en un espai interior que sorprèn i amb un producte eclèctic ben seleccionat, sigui roba, mobles, plantes o productes gurmet, que convergeixen i creen una espècie de caos ordenat on es respira una essència a gust del propietari. De ben segur que coneixeu algun d’aquests comerços embriagadors per als cinc sentits, que es desmarquen d’un mercat sobresaturat d’establiments homogenis que sovint trobem a les ciutats.

Les concept stores ofereixen precisament un producte atípic i una experiència de compra que es desmarca de la botiga tradicional. Són capaces de jugar amb les emocions creant entorns onírics en què l’art, el disseny i la creativitat es manifesten de manera visual i captiven el consumidor. Aquest model de negoci ha triomfat en ciutats com París, Milà, Londres, Berlín i Nova York, amb emblemes com Colette, Corso Como o Fivestory, entre d’altres.

El consumidor català també reclama aquest tipus d’establiment experiencial i, en els últims anys, han aparegut projectes interessants que sobreviuen en el mercat gràcies a la devoció d’una clientela molt fidel. Descobrim algunes concept store de Barcelona.

Jaime Beriestain

Un espai creatiu i acollidor on et trobes com a casa

Art, decoració, flors, llibres, restauració, perfumeria... Les passions de Jaime Beriestain es donen cita en una botiga polivalent que destil·la la personalitat inquieta i exigent del prestigiós interiorista d’origen xilè. “És un laboratori on puc crear amb llibertat. Un espai creatiu que assimilo com una extensió de casa meva, on rebo, escolto, ensenyo i aprenc de cada client que ens visita”, assegura Beriestain. Situat al cor de l’Eixample barceloní, aquest establiment creat l’any 2013 ocupa un espai de més de 500 m on conflueixen un cafè restaurant, una cocteleria, una botiga de mobles i objectes decoratius, i una floristeria.

Tot el que hi ha a la botiga, des de la vaixella fins a les butaques, passant per les catifes o el menú amb productes de casa, és made in Beriestain, és a dir, són creacions pròpies que destil·len l’essència de l’interiorista o bé són escollides d’acord amb el seu gust personal per complaure tots els sentits. “Ofereixo una experiència completa i la meva clientela ho percep com un interessant social place per estar al restaurant amb amics, mirant mobles o comprant flors en un indret on sempre trobes alguna sorpresa”, explica Beriestain. Com a bon amfitrió, l’interiorista rep els clients, selecciona el producte i crea nous arranjaments perquè sempre hi hagi novetats. I una recomanació: “Tasteu les galetes artesanals, estan fetes amb una recepta meva”, suggereix Beriestain.

Wer-Haus

Inspirat en els estudis de disseny de Berlín i els edificis industrials

No és alemanya, tot i el seu nom, però sí que destil·la una estètica industrial que recorda els moderns estudis de disseny de Berlín. Aquesta concept store, creada l’any 2015, és obra dels francesos Jean-Antoine Palagos i Nicolas Rossi, i el català Marc Miró. Junts han creat un espai polivalent -dissenyat per l’equip de La Boqueria- que fusiona la moda, el menjar i l’art. “Volíem crear un referent on l’avantguarda creativa convisqués amb la cultura del carrer”, detalla Palagos. La botigas’ubica en un espai diàfan del carrer Aragó, on els elements metàl·lics conviuen amb objectes d’inspiració nòrdica. Tot aquest embolcall visual tenyit de blanc acull al pis de dalt una botiga de moda masculina amb marques exclusives com Raf Simons, Faith Connexion o Études Studio, i una selecció de llibres d’art. A la planta baixa hi ha una exposició fotogràfica i l’espai dedicat a la gastronomia creativa del cuiner francès Leon Bony, que dirigeix un restaurant amb una estrella Michelin. Per als amants del cafè: al Wer-Haus hi trobareu un corner especialitzat en productes d’arreu del món. A més, organitzen trobades mensuals i s’associen amb marques per desenvolupar una comunitat del cafè. “Creiem que tots podem créixer junts”, conclou Palagos.

Studiostore

Moda i flors, un espai híbrid

Fins ara, Studiostore era l’espai dedicat al disseny d’interiors i il·luminació de Federica Sandretti (Lafede per als amics), una arquitecta italiana que compta amb una àmplia trajectòria en la creació d’espais comercials. Ara el seu projecte multifuncional de tendència, creat l’any 2012 al Born, fa un gir per allotjar una nova hibridació: moda, flors i art. Així en un mateix espai conviuen la moda de Lagutti Concept Boutique, amb firmes de roba i accessoris italians de línies clàssiques i també d’altres d’extravagants, i els dissenys originals de Lady Green, un enfocament conceptual al món de la floristeria. Tot plegat, maridat amb els rètols lluminosos de la Federica. “La bellesa és una promesa de felicitat. Això és el que prometem nosaltres al client”, remarca.

Nuovum

El rusc del disseny independent

José Miguel Sevilla es defineix com una persona curiosa i consumista, però no acabava de trobar els productes que li agradaven a Barcelona. Per això, l’any 2013 va crear Nuovum, un petit comerç amb una estètica particular -imita els hexàgons característics dels ruscs d’abella-, on es poden trobar peces locals i internacionals que comparteixen la seva visió del disseny. Complements, joies, objectes de decoració, petites obres d’art... Fins i tot guies turístiques que respiren la mateixa harmonia. “Crec en la novetat constant i intento oferir productes que no s’hagin vist abans. Alguns només es poden trobar a Nuovum”, explica amb satisfacció. La seva comunitat s’estén també al món digital amb una influent botiga online, que fa d’aparador del disseny autòcton.

Bon Vent

Aposta pel producte de proximitat i l’essència mediterrània

La botiga Bon Vent reflecteix l’estil de vida mediterrani i respon als valors d’originalitat, autenticitat i proximitat dels seus propietaris: la família Pérez. “És una versió 2.0 de l’ Auca del Senyor Esteve, des d’on reivindiquem un model de comerç tradicional i local de qualitat”, explica Elisa Pérez. Aquesta concept store situada al Born té cura del producte de proximitat amb una col·lecció eclèctica de productes artesanals de decoració. “El nostre espai és una festa de caràcter mediterrani plena de color, d’històries boniques i en la qual les peces antigues conviuen amb els dissenys contemporanis”, detalla.

El nom triat no és casual. Segons Pérez: “Bon Vent és el nom de la nostra barca i expressa el fet que hem agafat el timó i hem girat cua en un viatge cap a casa”. L’experiència fins ara els ha resultat satisfactòria. “És un plaer poder navegar per aquestes aigües!”