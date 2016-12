Condemnat un tarragoní per extorsió a Bisbal

Un jutjat d’Almeria ha condemnat a nou mesos de presó O.B.P. per haver obtingut informació i fotografies “íntimes” del cantant David Bisbal i haver intentat extorquir-lo. La sentència, reproduïda ahir per Efe, condemna l’acusat per un delicte d’extorsió en grau de temptativa.

O.B.P., natural de Tarragona, va obtenir una línia de telèfon mòbil de la qual havia sigut titular Bisbal fins l’abril del 2015. D’aquesta manera, el juliol d’aquell any es va posar en contacte amb “diversos contactes íntims de l’artista amb la finalitat d’obtenir informació i fotografies íntimes del cantant i d’altres persones conegudes, cosa que va aconseguir fàcilment”.

Tot i això, diversos amics van avisar l’artista del que estava passant i Bisbal va instar l’acusat a través d’un d’aquests coneguts a tornar-li la línia. No obstant això, O.B.P. va exigir a Bisbal uns diners per fer-ho. Com que l’artista no va acceptar, el condemnat el va amenaçar dient-li que “divulgaria informació comprometedora”. El jutge resol que la “contundència” d’aquestes proves “demostra clarament que les úniques intencions de l’acusat eren extorquir David Bisbal”. La sentència i es pot recórrer.