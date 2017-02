Condemnen un fill de Ruiz-Mateos

Un dels fills de José María Ruiz-Mateos, Álvaro, ha sigut condemnat a dos mesos de presó -que podrà eludir abonant 960 euros- i a pagar una indemnització de 85.000 euros per haver apallissat dos joves a la porta d’una discoteca de Baqueira el 31 de desembre del 2012. Els altres tres acusats han quedat absolts. Inicialment, la fiscalia demanava una pena de tres anys i quatre mesos de presó per a l’agressor, però abans del judici, celebrat dijous a Lleida, les parts van arribar a un acord per reduir notablement la condemna. L’advocat de les víctimes -una de les quals va trigar un any a recuperar-se- creu que “s’ha fet justícia”.