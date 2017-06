‘Contes cabalístics’: quotidianitat sagrada

Els contes són només per als infants? Poden ser alguna cosa més que distracció? Al llarg de la història hem vist que el potencial de narrar històries ha servit per vincular una vivència concreta i quotidiana amb uns fets sovint misteriosos, paradoxals o fora de tota lògica. Uns fets que anaven més enllà d’activar la imaginació dels que els escoltaven, perquè sovint aquelles històries tenien la capacitat de connectar-nos amb mons invisibles, amb aquells àmbits de la realitat que ens queden velats o només n’intuïm una part. L’impacte dels contes va anar perdent força a mesura que l’ésser humà va deixar de voler mirar més enllà del que és mesurable i fàctic, quan la ciència va ocupar el lloc de qualsevol altre intent d’explicar-nos qui som i què fem aquí.

Tot aquell potencial narratiu va anar col·locant-se en el sector literari, on ha continuat ben viu. El cinema és un exemple més d’aquesta força aglutinadora, en què l’espectador se sent captivat per aquelles històries que intenten endinsar-se en aspectes de la realitat més subtils, amagats o possibles. En aquest joc de contrastos i paradoxes que ens ofereixen les històries, és freqüent que arribem a una visió més profunda gràcies a la simplicitat o la innocència que estimula aquesta mirada. Se la pot titllar d’infantil, però és greu que una societat consideri infantil gairebé un insult: és justament en aquesta etapa inicial quan estem més oberts i receptius al que veritablement és la vida. Descartar l’infant del món, veure’l incomplet, ens porta a una societat adulta sense ànima, sense capacitat de sorpresa, joc, astorament.

Necessitat de narrar

Totes les tradicions religioses han transmès la seva cosmovisió, en bona part, a través de les narracions i els contes. La Bíblia n’és un gran exemple, però la barreja de mite i explicació, la proliferació de personatges i situacions arquetípiques que ressonen dins de cada oient és habitual en totes les cultures del món. La ciència, fonamentada en la raó, ha volgut imposar un discurs teòric que ha impregnat el món econòmic, cultural i polític, però malgrat això continuem necessitats de narracions, siguin mítiques, lúdiques, històriques o una barreja de tot plegat. “A diferència del discurs teòric, hi ha alguna cosa en la narració que l’embolcalla i la transcendeix -explica Joan Ferrer, filòleg i traductor de la Bíblia al català-. Alguna cosa que li dona un deix d’irrealitat alhora que sembla revelar una veritat més profunda. Quan l’ésser humà pensa, ho fa narrant. Difondre el pensament i les creences a través dels contes implica també una determinada visió del món i de Déu”. Precisament Ferrer s’ha encarregat, amb el professor Jordi Sirera, de l’edició i traducció d’una obra cabdal en el pensament jueu i també de la literatura universal, els Contes cabalístics, de Nahman de Bratslav. Publicat ara per l’editorial Fragmenta en una obra curosament comentada i bilingüe català-hebreu, el llibre recull tretze d’aquests contes escrits a principis del segle XIX.

Un altre tòpic ens diu que aquest infantilisme al qual han quedat relegats els contes no permet enfrontar la cruesa i les penes del món adult. Els contes serien com una mena de fugida, un negar-se a acceptar la realitat tal com és. Però la força de les narracions fa justament el contrari: entendre el món, copsar els seus desafiaments i trampes, donar espai per a l’esperança i també per a la cohesió del grup que rep les històries. Aquest és el cas evident dels Contes cabalístics, escrits en un moment molt dur per a l’autor i també per a la comunitat jueva de l’Europa Oriental. Nahman de Bratslav (1772-1810) nascut a l’actual Ucraïna, va ser un místic i un visionari que, al llarg de la seva vida, tumultuosa i plena de peripècies, es va anar erigint en un tsaddiq, un mestre acceptat per centenars de persones. Besnet del rabí Baal Xem Tov, fundador de l’hassidisme, el rabí Nahman va saber transmetre les bases d’aquest moviment a les classes més populars.

Mística alegre

L’entrada a la modernitat i la crisi de les antigues cosmovisions va suposar un col·lapse i una voluntat de donar respostes als canvis dràstics. L’hassidisme sorgeix en aquella Europa Oriental com una resposta conservadora, en oposició als corrents modernistes dins del món jueu que veien amb bons ulls una modernització de la religió. Però al mateix temps dona molt més pes a la cultura popular i no tant a la formació acadèmica, cosa que va permetre que la població més senzilla acollís el moviment i el fes créixer de manera exponencial. Trobar la dignitat en un moment de forts canvis i amenaces, sumat a la centralitat de la vivència religiosa impregnada de mística, on cada acte quotidià era ritualitzat i vist com un mitjà de proximitat amb la divinitat, va fer que arreu sorgissin molts mestres que canalitzaven aquestes ànsies de viure intensament l’espiritualitat. La combinació dels secrets esotèrics de la Càbala amb un profund coneixement de la Torà i del Talmud es revestien d’alegria i felicitat per viure, entre la tradició i la innovació, cosa que encara va fer més atractiu el moviment entre les classes populars.

En aquest context Nahman de Bratslav va ser una de les figures cabdals, tot i que no sempre responia als estereotips d’un mestre així: fortes depressions, canvis d’humor sobtats o la voluntat de no crear successors ha fet que la branca hassídica fundada per ell, i que en l’actualitat encara existeix, sigui òrfena, a diferència de les branques hassídiques en què els mestres se succeeixen per dinasties. En cert sentit, aquests contes ocupen aquest espai. Amarats de Càbala i simbolisme, des de la seva publicació al segle XIX van conèixer un gran èxit que va superar els cercles de l’hassidisme i del judaisme en general. Es diu que Kafka va estar influenciat per aquestes narracions, i certament -a més de les semblances biogràfiques-, en els dos autors podem trobar-hi personatges en constant moviment, en situacions en aparença absurdes, que ens mostren la vida com un constant caure i aixecar-se, envoltats d’incògnita i realisme màgic, oberts a l’inefable. La força del conte en tota la seva esplendor.