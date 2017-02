Crear o vendre, el gran dilema

“La seguretat que et dona el fet de saber que es canta sobre una pista gravada prèviament”. He robat aquesta frase de la nota de premsa de Brain & Beast perquè resumeix molt bé les no sensacions (llegiu no risc) de la quarta jornada del 080. En el cas de la firma d’Ángel Vilda, però, formava part del leitmotiv de Trilogy Vol I. Playback, una col·lecció de peces úniques que emergeixen del potent imaginari del dissenyador madrileny. Vilda és molt Vilda: té sentit de l’espectacle i s’acosta a la moda com una disciplina artística en el sentit més literal del terme. El seu vehicle d’expressió i de denúncia social no és ni el llenç ni la paraula: és la roba. I amb el seu discurs aconsegueix emocionar, un verb que no tots els dissenyador saben (o poden) conjugar.

Playback va ser el xou que va tancar el dia i ho va fer emulant un club de carretera on la vestimenta dels models volia denunciar la falta de cultura de les noves generacions. També era un puntada de peu a la serialització de la indústria de la moda; d’aquí el minuciós treball en samarretes, vestits i dessuadores a base de brodats, leds i irònics missatges estampats a mà. Però en aquella disbauxa de colors i asimetria sí que es detectava un fil conductor: el patronatge japonès. Les formes del quimono i els pantalons tradicionals són molt generoses i això es un avantatge per a una marca com Brain & Beast, que no entén de gèneres ni de talles. Cada peça és una obra d’art tèxtil conceptual, per això la setmana que ve s’exposaran a la Hell Gallery de Barcelona i qui vulgui podrà comprar-les. Una versió més culta i refinada del see now, buy now de batalla.

Sobre el paper, els dissenyadors més pròxims a l’esperit gamberro de Brain & Beast haurien de ser els emergents. Però en les col·leccions d’Aubergin i de Daniel Rosa -els dos debutants d’aquesta jornada- pesava més l’instint comercial que la vocació de trencar esquemes. Una elecció, però, igual de vàlida. El duet format per Anna Uimonen i Nevean Holmes va presentar al 080 la cinquena col·lecció de la seva trajectòria, centrada sobretot en dona. Dissenys de tall net, atemporals i sobris, pensat per als que volen anar una mica més enllà del fast fashion. A banda dels càrdigans de tricot, els pantalons amples i els abrics (peces unisex), també va destacar un original estampat geomètric que va amarar vestits llargs, camises ajustades i granotes.

Moda amb consciència

Daniel Rosa, en canvi, va presentar una col·lecció de tardor-hivern 17/18 -la primera de la seva carrera- eminentment masculina i inspirada en un paisatge de muntanya. Seguint l’estela de Pablo Erroz, el punt fort d’aquest creador barceloní van ser les peces exteriors, que va pintar de verd fosc, plata i un estampat de quadres. Algunes eren llargues, d’altres més curtes, però tots els abrics, paravents i jaquetes tenien el seu què: o butxaques grans o mescla de textures o joc de capes... Daniel Rosa és un creador molt jove però conscienciat i detallista: creu en la producció local i sempre busca la manera de reaprofitar els sobrants de roba, com delataven els pantalons rectes de denim.

Qui té una pista gravada pot prendre riscos a l’hora de cantar, perquè sap que té una xarxa de salvació. És una metàfora difícil d’aplicar en marques que necessiten vendre per seguir existint i que es deuen a l’estil que els ha ajudat a consolidar-se. Un exemple seria Lebor Gabala, la marca que lidera Maite Muñoz. Sigui hivern o sigui estiu, la seva proposta sempre transita per uns codis similars, perquè coneix el seu públic i dissenya per a ell. Per a l’hivern que ve va insistir en la silueta bohèmia amb tocs d’anys setanta que caracteritza la dona Lebor Gabala: pantalons amples de pana gruixuda o de pell de préssec, bruses estampades, vestits de vellut devoré, caftans de ratlles, vestits llargs de seda amb volants... I sobretot el punt, ja siguin càrdigans, tops o fins i tot abrics amb coll de pèl. En resum, un ventall de peces funcional i versàtil, que jugava molt amb l’efecte monocolor i que té garantit el segell de la qualitat.

I el mateix passa amb Justicia Ruano, una marca especialitzada en còctel i vestits de festa. Hi té la mà trencada, sap què necessita la seva clienta i s’hi esmerça. Diu que la inspiració sempre li ve dels teixits: plomes, pèl, vellut, chantilly, guipur, lurex i, aquest cop, molts plumetis amb efecte xarol. A partir d’aquí, Ruano va construir una col·lecció que pugui vestir una senyora d’un país del golf Pèrsic (on hi ha el gruix del seu negoci) o una jove que vol sentir-se sexi però elegant en l’exclusiva nit novaiorquesa (on està consolidant mercat). La primera es posaria el vestit de seda beix amb cos de lamé i faldilla voluminosa, i l’altra el top de vellut amb l’esquena descoberta a joc amb una exquisida faldilla de capes semitransparents. I totes dues lluirien esplèndides en el seu context. Perquè al final tots sabem qui mana. El que paga.

El pla B de Bolaño

Manuel Bolaño, un dels històrics caps de cartell del 080, també va aprofitar la jornada d’ahir per presentar oficialment Plan B, la seva segona línia. Una selecció de peces bàsiques i de color negre -tret definitori d’aquest nou projecte- que estaven exposades en una peixera al hall del TNC. De passada, també va explicar el nou rumb de la marca, que perd el seu nom de pila i que estrena showroom taller en un pis modernista del barri de Gràcia. En relació a les seves intencions de tornar a desfilar al 080, va contestar que no. Un no indefinit. El seu somni, que no l’amaga, es portar Bolaño a París. I ja tarda.

La dona que converteix els somnis dels dissenyadors en realitat

El cementiri zombi de Krizia Robustella, l’estació espacial de Miquel Suay, la calessa amish d’Antonio Miró... Les posades en escena d’aquesta edició del 080 han sigut molt teatrals. Però té la seva lògica: la passarel·la és l’escenari de la Sala Tallers del TNC. Tot un repte per als dissenyadors, però també per a l’Esther García, que, a través de l’empresa ESMA, s’encarrega -entre altres coses- de la direcció creativa de les desfilades. “En cada edició del 080 la ubicació és diferent, per això hem d’estudiar l’espai i treure’n el màxim profit possible. Aquest cop m’ha agradat molt tenir una caixa negra. Hem pogut jugar amb més elements: el fum, els làsers... I això ha ajudat a reforçar els missatges que els dissenyadors volien transmetre amb les seves col·leccions”.

Minuts abans de qualsevol desfilada, al backstage es respira molta tensió. La música sona i els models estan en fila índia preparats per sortir. Tot i això, encara els fan els últims retocs. Per a García, que també és la regidora de les desfilades, és el moment de màxima pressió. “Fins que no tinc el dissenyador al meu costat, no comencem!”, exclama. Ella és qui porta l’orellera, la que marca els tempos, la que s’encarrega de fer possible que en només 10 minuts tot surti a la perfecció. Diu que només hi ha un secret: moltíssimes hores de planificació. “Entre reunions i assajos, fa tres setmanes que treballo entre 14 i 16 hores al dia”. I no ho diu resignada. Es nota que l’apassiona la seva feina. Mentre parlem, li sona el mòbil. Una trucada dels Estats Units. Es disculpa, és urgent. Delpozo desfila en dues setmanes a la Setmana de la Moda de Nova York. Endevineu qui s’encarregarà que la nova col·lecció de Josep Font llueixi perfecta sobre la passarel·la?