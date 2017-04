Cristiano Ronaldo va pagar 250.000 euros per evitar una denúncia per violació, segons 'Der Spiegel'

Cristiano Ronaldo va pagar 375.000 dòlars (uns 258.000 euros) per evitar ser denunciat per una suposada violació, segons ha publicat aquest divendres a la tarda el setmanari alemany 'Der Spiegel' basant-se en documents filtrats per Football Leaks. Els fets haurien tingut lloc el 13 de juny del 2009 –dos dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Reial Madrid– en un hotel de luxe de Las Vegas, i la víctima hauria presentat una denúncia aquell mateix dia davant la policia. Set mesos després, però, la va retirar després d'haver arribat a un acord amb el futbolista.

Segons els fets descrits per la publicació alemanya, als registres de la policia metropolitana de Las Vegas hi consta la trucada que va efectuar la víctima poca estona després de l'agressió. Tot i que no va citar explícitament el futbolista, sí que va deixar clar que la persona que l'havia violat era una "figura pública" i un "atleta". 'Der Spiegel' assegura que coneix la identitat de la dona, tot i que no l'ha revelat.

El 12 de gener del 2010, però, l'advocat portuguès Carlos Osório de Castro, representant legal de Ronaldo, va tancar un acord extrajudicial amb la dona, que aleshores tenia uns 25 anys, en virtut del qual ella es comprometia a retirar tots els càrrecs contra el futbolista, a guardar silenci sobre els fets de per vida, a donar-li els noms de totes les persones que estaven al corrent dels fets i a "eliminar o destruir permanentment qualsevol material electrònic, escrit o de qualsevol altre tipus que hagués generat o rebut en relació amb els suposats fets". Com a compensació, Ronaldo li pagaria 375.000 dòlars. L'acord es va signar davant d'un mediador de l'estat nord-americà de Nevada.

Com a resultat de l'acord, la víctima va escriure al futbolista una carta de sis pàgines, a la qual també ha tingut accés el setmanari, en què descriu els suposats fets.

'Der Spiegel' s'ha posat en contacte amb l'advocat de Cristiano a Munic, Johannes Kreile, que assegura que "les acusacions han de ser rebutjades contundentment perquè són incorrectes".

L'octubre del 2005, quan era jugador del Manchester United, Ronaldo va ser detingut i interrogat per la policia britànica per una altra suposada violació, un cas del qual va quedar absolt setmanes després. El desembre de l'any passat, la plataforma Football Leaks ja va assenyalar el jugador blanc, en aquell cas per haver eludit impostos, presumptament, a través d'una societat a les Illes Verges Britàniques.