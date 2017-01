Cristiano presenta la seva nova nòvia

Cristiano Ronaldo va aprofitar dilluns la gala de The Best per presentar públicament Georgina Rodríguez, la seva nova nòvia. La parella, que per primera vegada assistia junta a un acte oficial, es va retratar al photocall de la cerimònia acompanyats del fill del futbolista.

Georgina Rodríguez té 21 anys, va néixer a Jaca i viu a Madrid. La noia ha rebut formació per ser ballarina, tot i que actualment treballa com a model. Rodríguez i Ronaldo es van conèixer en una festa i, des d’aleshores, mantenen una relació. Rodríguez és la primera parella estable de Ronaldo des de la seva ruptura amb Irina Shayk.